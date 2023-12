A- A+

Verão Saúde dos olhos: aumento do calor pode causar doenças e lesões oculares Oftalmologista dá dicas de cuidados para esta época do ano

A chegada do verão e a onda de calor que atinge o Brasil nos últimos dias podem representar um risco para a saúde dos olhos. Com as altas temperaturas e a exposição prolongada aos raios solares, é possível que as pessoas se deparem com diferentes problemas oculares, desde irritações até complicações mais graves, como catarata e degeneração macular.

Oftalmologista do Hospital de Olhos Santa Luzia e integrante da rede Vision One, Fabiana da Fonte explica que o aumento da radiação ultravioleta durante esta época do ano pode prejudicar a saúde ocular. “Durante o verão, temos um aumento da radiação ultravioleta que pode ser danosa aos olhos e ser um fator de risco para várias doenças oculares, como o pterígio, catarata, degeneração de mácula relacionada à idade, além de ser o fator risco mais importante para desenvolvimento de câncer de pele nas pálpebras”, comenta.

O calor também contribui para o aparecimento de doenças oculares causadas por infecção de vírus e bactérias. Entre os principais sintomas de problemas causados pelo calor estão o olho seco, coceira, ardência, irritação, sensibilidade à luz e vermelhidão.

A população também precisa estar atenta à exposição aos raios ultravioleta (UV). Isso porque uma exposição prolongada pode facilitar o desenvolvimento de degeneração macular, considerada uma das principais causas de perda de visão em adultos mais velhos. Além disso, a radiação UV também está associada ao desenvolvimento de catarata, doença responsável por mais da metade dos casos de cegueira no mundo.

De acordo com a oftalmologista, algumas medidas de cuidado podem ajudar a diminuir os riscos de doenças oculares durante o verão.

“Usar óculos escuros com filtro UVA e UVB, além de chapéus e nunca olhar diretamente para o sol, mesmo usando os óculos escuros com filtro”, destaca Fabiana da Fonte.

Quem utiliza lentes de contato deve ter ainda mais atenção. Como nessa época o uso de ar-condicionado se torna mais frequente, o ambiente com o aparelho pode acelerar a evaporação do filme lacrimal, ocasionando desconforto e ressecamento das lentes. Uma orientação é realizar constantemente a hidratação dos olhos, e assim que deixar o local refrigerado, piscar ao máximo, estimulando a lubrificação ocular.

A oftalmologista Fabiana da Fonte reforça, ainda, que as consultas com o médico especialista deve ser realizada todos os anos. “A consulta com oftalmologista deve ser feita de rotina anualmente mesmo sem sintomas, além disso, em qualquer situação de embaçamento visual ou irritação nos olhos deve-se procurar o especialista”, reitera.

Veja também

Call of Duty e FIFA são os jogos favoritos dos brasileiros para aprender um novo idioma