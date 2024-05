Saúde e Defesa Civil iniciam série de capacitações sobre desastres

A- A+

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) e a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC-PE) promovem, no final deste mês de maio e nos meses de junho, julho e agosto, uma série de capacitações sobre a assistência prestada às vítimas de desastres provocados pelas chuvas, que podem ocasionar desabrigados e desalojados, além de diversos problemas de saúde física e mental.

Intitulado “Workshop de Resposta Integrada no Contexto dos Desastres”, o treinamento iniciou na última sexta-feira (24/05), em Caruaru, e chegará a Palmares, na Mata Sul do Estado, na próxima quarta-feira (29/05). No dia 05 de junho, é a vez de Garanhuns, no Agreste Meridional.

Durante a capacitação, que tem como público-alvo os profissionais dos municípios pernambucanos que integram as equipes de agentes da Defesa Civil, da atenção primária, da saúde mental, da vigilância de desastres e da atenção de média e alta complexidade em saúde, os participantes são treinados em como aperfeiçoar os atendimentos às vítimas e disponibilizar assistência de maneira permanente.

As oficinas estão sendo executadas, no Estado, a partir da necessidade provocada pela Lei nº 14.750, de dezembro de 2023, sobre o suporte de saúde física e mental para os afetados por desastres por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

A coordenadora da Escola da Defesa Civil de Pernambuco, major BM Agilana Inojosa, destaca que as oficinas vão aprimorar a atuação dos municípios.

“Visando não somente a preparação para o período chuvoso, que estamos vivenciando no momento e segue até agosto, essa ação tem o objetivo de manter essa integração e o monitoramento nas ações de posteriores necessidades com o principal intuito de redução de riscos de áreas vulneráveis e modificações de comportamentos da população frente a esses cenários”, pontua.

Com a chegada do período de chuvas intensas no Estado, a população passa a ter contato com maior frequência com água contaminada. Os workshops estão focando na integração das equipes de Defesa Civil e da Rede de Saúde, sobre a abordagem aos moradores atingidos ou que residem em áreas de risco.

Entre as ações executadas pelos profissionais, nas abordagens a vítimas de desastres, estão as orientações educativas, desinfecção de ambientes e reservatórios de água, busca por possíveis vetores de doenças – incluindo insetos e outros animais peçonhentos –, e a sensibilização para o reforço na imunização das famílias, na busca de manter o calendário de vacinas atualizado.

O coordenador da Vigilância de Desastres da SES-PE, Luciano de Farias, ressalta que o workshop tem a estratégia de sensibilizar toda a Rede Estadual de Saúde para desempenhar uma ação coordenada diante de emergências.

“Os desastres são eventos que podem disseminar problemas de saúde em massa, então nossa ideia é integrar os envolvidos, capacitar e manter uma atuação constante no suporte da saúde dessas pessoas atingidas”, destaca.

As oficinas integrativas vão percorrer todas as 12 Gerências Regionais de Saúde (Geres). Em Palmares, o encontro do dia 29 deste mês vai ocorrer na sede da III Geres; já em Garanhuns, que abrange a V Geres, o workshop vai ser realizado no dia 5 de junho, na Autarquia do Ensino Superior de Garanhuns (Aesga), no bairro Heliópolis. Em Goiana, haverá o treinamento no dia 26 de junho para a II e XII Geres. No Recife, a capacitação ocorre no dia 09 de julho (I Geres). Em Arcoverde, as oficinas serão no dia 21 de agosto, para as VI e X Geres. Já nos dias 22 e 23 de agosto, em Petrolina, as atividades contemplam as VII, VIII, IX e XI Geres.

