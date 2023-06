A- A+

BRASIL Saúde lança nota recomendando uso de máscaras em determinadas situações; saiba quais Pessoas com sintomas gripais ou suspeita de Covid-19, assim como grupos com fatores de risco para a doença devem manter o uso constante do instrumento de proteção facial

O Ministério da Saúde atualizou, na quinta-feira (22), em uma nota técnica, suas as recomendações para o uso da máscara no dia a dia. Em maio deste ano, a Anvisa flexibilizou as medidas de proteção facial, tornando a obrigatoriedade restrita a apenas alguns grupos específicos em unidades de saúde.

Em quais situações as máscaras são recomendadas?

Conforme a orientação do documento do Ministério, os grupos recomendados a utilizar a proteção são:

Pessoas com sintomas gripais, casos suspeitos ou confirmados de Covid-19. E também pessoas que tenham tido contato próximo com caso suspeito ou confirmado.

Por pessoas com fatores de risco para complicações da Covid-19 (em especial imunossuprimidos, idosos, gestantes e pessoas com múltiplas comorbidades) em situações de maior risco de contaminação, como locais fechados e mal ventilados, locais com aglomeração e em serviços de saúde.

As medidas prevenção, para além da máscara facial, continuam a ser fortemente recomendadas pelo Ministério. São elas: distanciamento físico, a etiqueta respiratória, a higienização das mãos com álcool em gel 70% ou água e sabão,a limpeza e desinfeção de ambientes, o isolamento de casos suspeitos e confirmados.

A flexibilização têm com contexto a determinação da Organização Mundial de Saúde que descreve a pandemia da Covid-19, no momento atual, como um problema de saúde estabelecido e contínuo, não constituindo mais uma emergência global. No Brasil, o cenário apresenta queda do número de óbitos, hospitalizações e admissões em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença.

Veja também

