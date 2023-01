A- A+

Coronavírus Saúde não tem estoque de vacinas infantis contra Covid e tenta antecipar compra com a Pfizer Ao mesmo tempo, sobram doses adultas e muitas podem parar no lixo devido ao prazo de vencimento do imunizante

O Ministério da Saúde negocia com a farmacêutica Pfizer a antecipação na entrega de vacinas infantis contra o coronavírus, informou a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, nesta sexta-feira (6). O acordado é que uma remessa de 3,2 milhões de unidades chegue ao governo federal até o final de janeiro, mas a pasta tenta fazer com que este lote chegue ao país nos próximos dias.

"A previsão se é chegada até o final de janeiro, segundo a antiga gestão, mas vamos tentar adiantar devido ao atual cenário dos estados. São esperadas 3,2 milhões para o público até 4 anos e pouco mais de 4 milhões para 5 a 11 anos", disse a secretária.

Segundo Maciel, a nova variante detectada do coronavírus tem alta transmissibilidade e preocupa os centros de pesquisa e detecção. Nos últimos dias, municípios de todas as regiões do país relataram trabalhar com baixo estoque. Alguns, como Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte, suspenderam a vacinação de crianças de 6 meses a 4 anos por insuficiência.

O calendário de vacinação também será antecipado devido à variante e ao carnaval. Ainda nesta sexta, a pasta se reuniu com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) para pensar em novas datas e estratégias para animação da cobertura vacinal, que, para o público de mais de 12 anos, é baixa. Um dos pontos da reunião foi tentar identificar o que causa o índice aquém do esperado, já que, segundo Maciel, não há problema de desabastecimento.

"Não temos problemas de desabastecimento, na realidade, temos estoques excessivos para o público adulto. Estamos conversando para restabelecer esses fluxos, que foram interrompidos. Eles serão imediatamente restabelecidos para que possamos ver o que causa o problema".

O esquema vacinal deve continuar o mesmo para adultos: duas doses necessárias e uma de reforço.

Veja também

celebração Com procissão e shows, Itapissuma celebra padroeiro São Gonçalo a partir deste domingo (8)