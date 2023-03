Saúde nomeia coordenador de distrito de saúde indígena em Roraima

A- A+

O Ministério da Saúde nomeou o novo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Leste (DSEI-Leste), em Roraima. O nome do professor e secretário municipal de Saúde de Uiramutã, Zelandes Alberto Patamona, foi publicado em edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União (DOU), em portaria assinada pela ministra Nísia Trindade.

Patamona foi uma indicação dos próprios indígenas. O DSEI Leste atua na prestação do serviço de saúde a indígenas das etnias presentes no estado, com exceção dos yanomami, que possuem um distrito sanitário próprio, o DSEI-Yanomami. A unidade estava sem coordenação.

A nomeação ocorreu no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol, que fica na região norte do estado, entre as fronteiras com a Venezuela e a Guiana.

Mais médicos

O Ministério da Saúde anunciou o aumento de 51,5% no número de médicos nos distritos sanitários especiais de Saúde Indígena (Dseis). A ação será alcançada com o chamamento de 117 intercambistas, que são médicos brasileiros formados no exterior, do Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Segundo a pasta, eles serão distribuídos em 29 dos 34 DSEIs, sendo 14 exclusivamente para território Yanomami (DSEI-Yanomami), que enfrenta uma situação de emergência em saúde.

Atualmente, os distritos sanitários especiais do país contam com 227 profissionais em atuação.

