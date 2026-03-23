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RECIFE Nova Upae voltada a atendimentos oncológicos ampliará serviços especializados em Casa Amarela Com investimento superior a R$ 30 milhões, ordem de serviço para construção foi assinada no último domingo (22)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Saúde, assinou, no último domingo (22), a ordem de serviço para construção de uma nova Unidade Pública de Atendimento Especializado (Upae), a quarta voltada para atendimentos oncológicos, em Casa Amarela, na Zona Norte da capital.

A entrega está prevista para 2027, com capacidade de realizar aproximadamente 30 mil atendimentos mensais.

A unidade de saúde recebeu um investimento em obras superior a R$ 16,2 milhões e, posteriormente, mais R$ 13 milhões em equipamentos e mobília, ampliando a rede de atendimento especializado no Recife com um total de R$ 30 milhões investidos.

O evento contou com as presenças do prefeito João Campos, que fez a assinatura da ordem de serviço; do secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Mozart Sales; e da secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

“O investimento total, entre obras e equipamentos, se aproxima de R$ 30 milhões. A unidade foi pensada para fortalecer o diagnóstico precoce do câncer e ampliar o acesso da população aos serviços especializados”, afirmou o prefeito João Campos.

A Upae Recife/Casa Amarela oferecerá consultas em 15 especialidades médicas para pacientes a partir de 14 anos, com atendimentos multiprofissinais, exames diagnósticos, procedimentos ambulatoriais, funcionando de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

O acesso aos serviços ocorre por meio da Central de Regulação, a partir de encaminhamentos realizados pela Atenção Básica.

“A unidade será um importante centro de diagnóstico precoce, alinhado às estratégias nacionais de enfrentamento ao câncer e ao fortalecimento da rede de atenção especializada”, ressaltou Sales.

O projeto também inclui estrutura voltada à realização de biópsias, ampliando a capacidade de prevenção e detecção precoce de diferentes tipos de câncer. Com 3.702,50 m² de área construída, o equipamento foi projetado para otimizar o fluxo de atendimento.

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Renê Batista / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Renê Batista / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha. Foto: Vanessa Alcântara / PCR

Com a nova unidade, o Recife passará a contar com quatro Upaes, sendo somada aos estabelecimentos já existentes no Ibura, Arruda e Mustardinha.

“A unidade amplia a oferta de consultas, exames e acompanhamento especializado, especialmente na área de oncologia, garantindo mais agilidade no diagnóstico e no cuidado com os pacientes”, destacou Luciana Albuquerque.

O térreo do estabelecimento contará com consultórios, serviços multiprofissionais, farmácia, exames de imagem e áreas de apoio. No primeiro andar, ficarão os setores de exames especializados, teleconsulta, área administrativa e o bloco cirúrgico, com salas voltadas a procedimentos e observação.

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