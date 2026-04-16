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Saúde Saúde para Todos nas Igrejas oferece atendimentos gratuitos para Olinda nesta sexta-feira (17) Ação fornece serviços básicos de saúde para a população do bairro de Rio Doce, em Olinda, das 9h às 12h

Mais uma edição do programa Saúde para Todos nas Igrejas levará uma série de serviços gratuitos à população do bairro de Rio Doce, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nesta sexta-feira (17).

A ação ocorre das 9h às 12h, na Igreja Batista Ministério Reconciliar, localizada na Rua Sítio Benjamim, nº 27, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços básicos de saúde e aproximar o atendimento das comunidades.

Durante a iniciativa, que pretende fortalecer a prevenção e o cuidado contínuo com os moradores, serão disponibilizados diversos atendimentos, como a clínica móvel e a odontomóvel.

Também estarão disponíveis testagens rápidas para HIV e sífilis, exame de glicose, exame preventivo, aferição de pressão arterial e outros exames importantes para o acompanhamento da saúde.

Além dos serviços tradicionais, a população poderá contar com práticas integrativas, como ventosaterapia e auriculoterapia.

Serviço

Saúde para Todos nas Igrejas em Rio Doce

Data: sexta-feira (17)

Horário: 9h às 12h

Endereço: Igreja Batista Ministério Reconciliar (Rua Sítio Benjamim, nº 27 - Rio Doce, Olinda/PE)

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