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CIDADANIA Saúde pública é tema de encontro com especialistas em Jaboatão nesta quarta-feira (30) Programação aborda fortalecimento do SUS, formação profissional, saúde mental, inovação e financiamento do setor

Pernambuco recebe, na próxima quarta-feira (30), uma edição do “Diálogos pela Saúde de Qualidade”, iniciativa promovida pela Ânima Educação e pela Inspirali para discutir os desafios da saúde pública no estado.

O encontro será realizado no campus da UniFG, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), e reunirá especialistas, comunidade acadêmica e representantes do poder público em debates sobre o fortalecimento do SUS, formação de profissionais, saúde mental, inovação e financiamento.

Após passar pela Universidade São Judas Tadeu, em São Bernardo do Campo (SP), e pela UNA, em Conselheiro Lafaiete (MG), o evento chega a Pernambuco com discussões voltadas às particularidades da região.

Entre os temas estão o fortalecimento do SUS nos territórios, a formação de profissionais da saúde, saúde mental, tecnologia e inovação, financiamento e integração entre universidades, hospitais e poder público.

A proposta da iniciativa é aproximar o conhecimento produzido nas universidades dos desafios enfrentados pela população no cotidiano.

A partir desse diálogo, o encontro busca discutir caminhos para ampliar o acesso aos serviços de saúde, melhorar a qualidade do atendimento e contribuir para a qualificação dos profissionais nos diferentes territórios.

“Universidades são espaços de formação, mas também de diálogo com a sociedade. Ao reunirmos diferentes perspectivas em torno dos desafios da saúde, colocamos conhecimento, experiência e escuta a serviço de uma discussão que interessa a todos”, afirmou o Coordenador Acadêmico Médico da Inspirali, Evaldo Stanislau.

De acordo com o gestor, a formação de bons médicos também envolve a compreensão das características e necessidades de cada território. Em cada cidade que recebe o “Diálogos pela Saúde de Qualidade”, as discussões partem de questões relacionadas à realidade local.

A intenção é permitir que os participantes identifiquem prioridades e debatam possíveis estratégias para fortalecer a saúde pública e a formação dos profissionais de acordo com as demandas de cada região.

UniFG

Com 25 anos de atuação em Pernambuco, a UniFG integra o ecossistema Ânima Educação e oferece mais de 50 cursos de graduação e mais de 100 de pós-graduação, nas modalidades presencial e digital.

A instituição mantém uma estrutura com 70 laboratórios, além de equipamentos voltados à formação prática dos estudantes em diferentes áreas.

A universidade também desenvolve ações de responsabilidade social por meio de serviços gratuitos à população nas áreas de Saúde, Negócios e Direito.

Entre as iniciativas estão o Centro Integrado de Saúde (CIS), o Núcleo de Atendimento Contábil (NAF) e a UniFG Comunidade.

Ânima Educação

A Ânima Educação reúne cerca de 360 mil estudantes em 17 instituições de ensino superior e aproximadamente 380 polos educacionais no país.

O grupo também mantém marcas voltadas a diferentes áreas de educação e formação continuada, entre elas a Inspirali, especializada em educação médica.

Desde 2013, a companhia tem ações negociadas na Bolsa de Valores, no segmento Novo Mercado.

O grupo também atua por meio de iniciativas de inovação, educação continuada e impacto social, com marcas como HSM, HSM University, Ebradi, Le Cordon Bleu São Paulo, SingularityU Brazil, Community Creators Academy, Learning Village e Instituto Ânima.

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