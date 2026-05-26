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Saúde digital Saúde Sem Barreiras: solução tecnológica da MV promete redefinir o atendimento hospitalar Iniciativa que está sendo implementada no Real Hospital Português, no Recife, visa otimizar o atendimento através do uso de IA e tecnologias digitais

A MV, empresa de tecnologia voltada para a saúde, promete redefinir o futuro do atendimento hospitalar no Brasil. A healthtech apresentou na última quarta-feira (20), durante a Feira Hospitalar, no São Paulo Expo, na capital paulista, o projeto "Saúde Sem Barreiras".

A iniciativa pioneira, que está sendo implementada no Real Hospital Português (RHP), no Recife, visa transformar a experiência do paciente e a gestão hospitalar, otimizando o atendimento através do uso intensivo de inteligência artificial e tecnologias digitais.

O principal foco do projeto, de acordo com o CEO da MV, Paulo Magnus, é eliminar etapas burocráticas tradicionais do pré-atendimento hospitalar que consomem grande parte do tempo do paciente e dos profissionais da saúde.

"Por que precisamos de catraca, recepção, totem, se temos reconhecimento facial e inteligência artificial que podem reconhecer quem é a pessoa e definir o que se pode fazer através da interação com um aplicativo?”, questionou Paulo Magnus.

Saúde Sem Barreiras

A proposta é que se possa entrar no estabelecimento gastando menos tempo com o atendimento. Após a identificação, o paciente é direcionado diretamente para o cuidado, sem a necessidade de passar por recepções ou totens para retirar senhas ou preencher fichas. A assinatura de guias e termos de consentimento, por exemplo, poderão ser feitos de forma digital, inclusive via WhatsApp, antes mesmo da chegada ao hospital.

“Nós estamos implementando isso no RHP começando com a identificação da placa do carro, inclusive com pagamento automático do estacionamento através de um aplicativo. O Waze levando o paciente até o lugar onde ele vai ser atendido, para que ele possa monitorar de casa o horário em que vai chegar, para poder chegar na hora e não ficar horas esperando", explicou o CEO.

O método não só melhora a experiência do paciente, mas também libera os profissionais de saúde de tarefas administrativas e processos burocráticos, permitindo que se concentrem exclusivamente no cuidado.

Ainda de acordo com Paulo Magnus, outro benefício do projeto seria a redução de custos operacionais. A gestão inteligente de leitos, a eliminação de exames repetidos (com potencial de 25% de redução) e a diminuição de idas desnecessárias à emergência (40% menos) geram economias significativas.

“Quando integramos o ecossistema inteiro, os resultados dos exames passam a caminhar junto com o paciente. Assim, no momento do atendimento é possível saber o que já foi feito e o médico só vai pedir novos exames para achar informações que, porventura, não estejam ali. Com isso, evitam-se novos exames, ressonâncias, tomografias e novas idas à emergência. O que representa 25% de redução de exames e 40% menos idas às emergências”, detalhou Magnus.

Interoperabilidade

Essa interoperabilidade da informação é um pilar fundamental do projeto. O RHP, em parceria com a MV, busca conectar um ecossistema complexo, garantindo que a informação chegue ao profissional certo no momento correto e com segurança, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A segurança da informação é uma preocupação central. Paulo Magnus, CEO da MV, ressaltou a importância de investir em cibersegurança, lembrando o recente ciberataque sofrido pelo RHP em agosto de 2024. A ação criminosa paralisou o sistema digital do hospital por 15 dias, gerando um prejuízo de cerca de R$ 15 milhões.

"Felizmente eles não conseguiram pegar o sistema MV, pois estava em uma nuvem, só conseguiram pegar as máquinas", comentou Magnus.

A MV atuou ativamente na recuperação dos sistemas e hoje o RHP tem seus dados na nuvem com um aparato de segurança robusto. O CEO do RHP, Vaninho Antonio, enfatiza a parceria com a MV como fundamental para essa constante transformação, buscando ser um case de sucesso para o país e para o mundo.

“O hospital adiou certos investimentos, priorizando outros que eram igualmente importantes como os devices, as tecnologias médicas, e a própria expansão do hospital. E eu diria que esses investimentos, que foram adiados, custaram um pouco para nós. Talvez tivéssemos voltado muito mais rápido do que voltamos. Ficou um aprendizado enorme para a instituição. Hoje está tudo na nuvem, com um aparato de segurança incrível”, afirmou o CEO do RHP.

Soluções MV

O diretor de produto e performance da MV, Ramon Maia, destacou que entre as principais soluções da MV implantadas no RHP estão o "Soul Agents", uma camada cognitiva inteligente que opera os sistemas tradicionais, flexibilizando a arquitetura e agilizando processos. Com ele, é possível cadastrar centenas de pacientes em segundos, auditar contratos e identificar fraudes em minutos, tudo via linguagem natural.

Outro sistema apontado como crucial pelo diretor é o "Linha da Vida", que utiliza inteligência artificial para captar, transcrever e organizar informações da consulta no prontuário, criando resumos clínicos completos do histórico dos pacientes, atuando como um "copiloto" para o médico.

Para Maia, a ferramenta é "um passo estruturante que a MV está dando na saúde do Brasil para construção da verdadeira interoperabilidade, que é a utilização da inteligência artificial na jornada de saúde do paciente e, acima de tudo, a estruturação dos dados do paciente dentro do prontuário em que o paciente é o dono do dado”.

Ecossistema

O CIO do RHP, Shenandoan Daur, corrobora o pensamento de que 99% das etapas de pré-atendimento podem ser resolvidas pela tecnologia. Para os médicos, o RHP oferece o aplicativo "Medic". A plataforma, conectada ao ecossistema da MV, permite que o médico acesse o prontuário do paciente na palma da mão, em tempo real e de forma segura.

"O que a gente tem feito com tecnologia em parceria com MV é conectar um ecossistema super complexo e super difuso, com a tecnologia integrada e de maneira omni-channel. A gente faz com que a informação chegue ao profissional certo, no momento correto, para que a assistência seja direcionada ao paciente correto, com o diagnóstico correto, com uma informação segura, respeitando todos os critérios de segurança da informação", finalizou Daur.

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