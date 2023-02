Sede da Prefeitura do Recife vira ponto de coleta de sangue por dois dias

A- A+

Nas próximas terça (7) e quarta-feiras (8), a sede da Prefeitura do Recife, no Cais do Apolo, região central da cidade, vai se tornar ponto de doação de sangue, das 8h30 às 12h e das 13 às 18h. A iniciativa é uma parceria com o Hemope e visa a fortalecer o estoque de sangue para o Carnaval.



Este ano, a campanha do Hemope tem como tema “É carnaval: A alegria voltou! E a festa começa com sua doação”. O objetivo é aumentar em 30% o estoque atual - ou seja, um acréscimo diário de 150 bolsas de sangue.



“Doar sangue salva-vidas. Mais uma vez estamos com uma ação junto ao Hemope. Sou doadora há mais de 25 anos e tenho muito orgulho de poder somar nessa corrente bem. Sem temer, podemos doar amor, doar vida, doar sangue”, afirmou a vice-prefeita, Isabella de Roldão, idealizadora da parceria.

Para doar, é preciso ter entre 16 e 69 anos e ter mais de 50 kg. Para os menores de 18 anos, é necessária a autorização e acompanhamento de um responsável durante a doação. No caso de maiores de 60 anos que queiram realizar a doação pela primeira vez, a iniciativa deve ser aprovada por um médico.





Condições para ser doador de sangue:

-Ter idades entre 18 e 60 anos;

-Adolescentes com 16 e 17 anos deverão ter consentimento formal e presença dos pais ou responsáveis;

- Maiores de 60 anos caso já seja cadastrado no Hemope;

- O limite para primeira doação terá que ter 60 anos, 11 meses e 29 dias;

- Respeitar os intervalos para doações: mulheres (quatro meses), homens (três meses) e maiores de 60 anos ( seis meses);

- Peso maior que 50 kg;

- Ter dormido bem a noite anterior;

- Não estar em jejum, alimentar-se normalmente e evitar comida gordurosa;



Situações em que não devem doar sangue:

- Síndromes gripais (aguardar 15 dias, após término dos sintomas);

- Amamentação: se o parto ocorreu há menos de 12 meses;

- Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

- Tatuagem ou piercing nos últimos 12 meses;

- Endoscopia nos últimos seis meses;

- Covid-19, após 15 dias sem sintomas;

- Situações de risco para doenças transmissíveis pelo sangue previstas pela legislação vigente;

- Hepatite após os 11 anos de idade;

- Evidências clínicas ou laboratoriais das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue (Sífilis, Hepatite B/C, virus HIV, HTLV I/II, Doenças de Chagas)

- Uso de drogas ilícitas, exceto maconha;

- Diabetes, se usou insulina pelo menos uma vez;

- Conduzir ônibus, caminhão ou trem, pilotar avião, operar maquinário de alto risco, trabalhar em andaimes, praticar paraquedismo ou mergulho nas 24 horas;

- Estar conduzindo bicicleta.

