A fruta que todos deveriam comer: contém potássio, magnésio, fósforo e ferro

Originário da região tropical da África, em particular do Sudão, no noroeste do continente, o tamarindo, conhecido cientificamente como Tamarindus indica, é uma árvore de madeira dura com um fruto envolto em uma vagem lenhosa que contém uma polpa densa e agridoce de alto valor nutricional.

Atualmente, seu cultivo se estende por diversas regiões de clima tropical ao redor do mundo, desde a África, Ásia Meridional e Oceania até a América Latina. Índia, Tailândia, Costa Rica e México estão entre os maiores produtores do fruto.

Historicamente, foi valorizado tanto na culinária, por seu sabor característico e utilidade em diversas preparações, quanto na medicina, por seus múltiplos benefícios à saúde.

— É um alimento especialmente rico em vitaminas, minerais e antioxidantes, sendo a vitamina B, o potássio, o magnésio, o fósforo e o ferro os principais destaques — afirma Milagros Sympson, nutricionista. — Também contém uma quantidade considerável de fibras.

Quanto ao seu valor calórico, cada 100 gramas de polpa de tamarindo contêm 239 calorias.

Benefícios do tamarindo

Na medicina, seus usos vão desde o tratamento de problemas intestinais, como a prisão de ventre, até o alívio da febre e a cicatrização de feridas, conta Sympson , que destaca as seguintes propriedades do fruto:

Combate os radicais livres: o tamarindo é rico em polifenóis, flavonoides, que estão entre os anti-inflamatórios mais potentes, e betacaroteno. De acordo com Sympson, sua função principal é combater os radicais livres e proteger as células contra danos oxidativos, fortalecendo o sistema imunológico.

o tamarindo é rico em polifenóis, flavonoides, que estão entre os anti-inflamatórios mais potentes, e betacaroteno. De acordo com Sympson, sua função principal é combater os radicais livres e proteger as células contra danos oxidativos, fortalecendo o sistema imunológico. Favorece os processos digestivos: a combinação de fibras e ácidos naturais transforma o fruto em um aliado para o trânsito intestinal lento, explica Sympson. As fibras aumentam o volume das fezes, facilitando sua passagem pelo trato intestinal. Já os ácidos estimulam a produção de bile e enzimas digestivas, como a amilase e a lipase, melhorando a quebra de gorduras.

a combinação de fibras e ácidos naturais transforma o fruto em um aliado para o trânsito intestinal lento, explica Sympson. As fibras aumentam o volume das fezes, facilitando sua passagem pelo trato intestinal. Já os ácidos estimulam a produção de bile e enzimas digestivas, como a amilase e a lipase, melhorando a quebra de gorduras. Acelera a recuperação: em algumas culturas, observa a nutricionista, o tamarindo é usado como remédio caseiro contra febres e resfriados. Suas propriedades antipiréticas e antibacterianas, além das vitaminas A e C, estimulam e fortalecem as células de defesa do organismo, promovendo uma recuperação mais rápida.

em algumas culturas, observa a nutricionista, o tamarindo é usado como remédio caseiro contra febres e resfriados. Suas propriedades antipiréticas e antibacterianas, além das vitaminas A e C, estimulam e fortalecem as células de defesa do organismo, promovendo uma recuperação mais rápida. Regula os níveis de açúcar no sangue: Sympson também recomenda o consumo de tamarindo para controlar os níveis de açúcar no sangue. As fibras e os polifenóis retardam a absorção de açúcar no intestino, ao mesmo tempo em que inibem a enzima alfa-amilase, o que reduz a absorção de carboidratos. Além disso, o tamarindo tem baixo índice glicêmico, ajudando a evitar picos de glicose no sangue.

Sympson também recomenda o consumo de tamarindo para controlar os níveis de açúcar no sangue. As fibras e os polifenóis retardam a absorção de açúcar no intestino, ao mesmo tempo em que inibem a enzima alfa-amilase, o que reduz a absorção de carboidratos. Além disso, o tamarindo tem baixo índice glicêmico, ajudando a evitar picos de glicose no sangue. Contribui para a saúde cardiovascular: o tamarindo também auxilia na redução do colesterol. O fruto contém saponinas e antioxidantes que ajudam a diminuir ou eliminar o excesso de colesterol LDL, o "colesterol ruim", das artérias e a evitar o acúmulo de triglicerídeos, diz a nutricionista. Reduzir esses níveis significa prevenir doenças cardiovasculares, como aterosclerose, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC).

Como incluir o tamarindo na alimentação

Sua versatilidade faz do tamarindo um ingrediente comum em diversas culinárias ao redor do mundo. Com sua polpa – que se torna mais doce e suculenta à medida que amadurece – é possível preparar bebidas (como sucos e vitaminas), molhos, condimentos, chutneys para temperar saladas e carnes, geleias e sobremesas.

A pasta de tamarindo, feita com a polpa geralmente adoçada com diferentes tipos de açúcar, pode ser produzida manualmente, retirando o interior de cada vagem do fruto, ou comprada já pronta, em frascos ou blocos congelados.

Naturalmente, a forma mais simples, e também a melhor maneira de aproveitar seus nutrientes, é descascar a vagem e comer a polpa crua, descartando o caroço no centro.

Contraindicações

Sympson alerta que o consumo excessivo de tamarindo pode interagir com medicamentos anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos, e com medicamentos para diabetes, elevando o risco de hipoglicemia.

Além disso, o consumo do fruto pode ser prejudicial para pessoas com certas doenças gastrointestinais – como úlceras, gastrite ou síndrome do intestino irritável (SII) –, já que sua acidez e o teor de fibras podem aumentar a irritação no estômago.

Por fim, pessoas com alergias – especialmente a leguminosas – devem consultar um médico antes de consumir tamarindo.

