Acidentes com escorpiões crescem no país
Dentre as medidas de prevenção estão evitar o acúmulo de lixo no quintal, vedar frestas em paredes e pisos e usar telas em ralos e batentes de portas
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta para o aumento de acidentes com escorpiões e outros animais peçonhentos no território paulista. Segundo dados do painel do órgão, até a última sexta-feira (7), foram registradas mais 34 mil ocorrências e dois óbitos envolvendo escorpiões no estado.
“Para prevenir o risco de aparecimento dos escorpiões é necessário manter quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulhos e vedar ralos e frestas em residências. As ações de limpeza urbana e o manejo correto de resíduos são fundamentais para reduzir o risco de acidentes e controlar a proliferação dos escorpiões”, destaca Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES.
Só neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 28 mil casos de acidentes com escorpiões. Como mostra uma reportagem do GLOBO, embora seja mais comum o aparecimento de escorpiões durante o verão, o crescimento dos casos no país não é sazonal, mas uma tendência histórica.
De acordo com um estudo publicado na revista científica Frontiers in Public Health, os casos de picadas no país cresceram 150% em menos de uma década (entre 2014 e 2023). Este cenário de "epidemia silenciosa" é impulsionado por uma complexa interação de fatores ambientais, sociais e biológicos.
Sinais que exigem atendimento imediato
- Além da dor intensa, podem surgir sintomas sistêmicos, que indicam a disseminação do veneno no corpo. Entre eles:
- Agitação e irritabilidade;
- Aumento da salivação;
- Tremores e espasmos musculares;
- Taquicardia (coração acelerado);
- Dificuldade para respirar.
Em caso de emergência, entre em contato com o SAMU (192) ou com o Corpo de Bombeiros (193). Além disso, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) dispõe de médicos e enfermeiros que prestam orientações em casos de acidentes com animais peçonhentos e outras intoxicações por meio do telefone: 0800 644 6774.
O que não fazer em caso de picada de escorpião?
- É importante evitar medidas caseiras que possam agravar o quadro:
- Não automedique a criança;
- Não faça torniquete;
- Não sugue o local da picada;
- Não aplique pomadas, álcool, óleo ou outros produtos.
Medidas de prevenção
- Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço limpos, sem entulho ou restos de construção, que servem de abrigo para escorpiões e outros animais;
- Evite acumular lixo, folhas secas e madeira; guarde objetos em locais elevados;
- Vede frestas em paredes e pisos, use telas em ralos e batentes de portas;
- Ao andar em áreas verdes, use calçados fechados e luvas, principalmente, ao manusear materiais empilhados;
- Guarde calçados em sacos plásticos ou caixas;
- Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usá-los.