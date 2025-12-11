A- A+

Cuidado Acidentes com escorpiões crescem no país Dentre as medidas de prevenção estão evitar o acúmulo de lixo no quintal, vedar frestas em paredes e pisos e usar telas em ralos e batentes de portas

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo emitiu um alerta para o aumento de acidentes com escorpiões e outros animais peçonhentos no território paulista. Segundo dados do painel do órgão, até a última sexta-feira (7), foram registradas mais 34 mil ocorrências e dois óbitos envolvendo escorpiões no estado.

“Para prevenir o risco de aparecimento dos escorpiões é necessário manter quintais e jardins limpos, evitar o acúmulo de entulhos e vedar ralos e frestas em residências. As ações de limpeza urbana e o manejo correto de resíduos são fundamentais para reduzir o risco de acidentes e controlar a proliferação dos escorpiões”, destaca Tatiana Lang, diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) da SES.

Só neste ano, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo registrou 28 mil casos de acidentes com escorpiões. Como mostra uma reportagem do GLOBO, embora seja mais comum o aparecimento de escorpiões durante o verão, o crescimento dos casos no país não é sazonal, mas uma tendência histórica.

De acordo com um estudo publicado na revista científica Frontiers in Public Health, os casos de picadas no país cresceram 150% em menos de uma década (entre 2014 e 2023). Este cenário de "epidemia silenciosa" é impulsionado por uma complexa interação de fatores ambientais, sociais e biológicos.

Sinais que exigem atendimento imediato

Além da dor intensa, podem surgir sintomas sistêmicos, que indicam a disseminação do veneno no corpo. Entre eles:

Agitação e irritabilidade;

Aumento da salivação;

Tremores e espasmos musculares;

Taquicardia (coração acelerado);

Dificuldade para respirar.

Em caso de emergência, entre em contato com o SAMU (192) ou com o Corpo de Bombeiros (193). Além disso, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) dispõe de médicos e enfermeiros que prestam orientações em casos de acidentes com animais peçonhentos e outras intoxicações por meio do telefone: 0800 644 6774.

O que não fazer em caso de picada de escorpião?

É importante evitar medidas caseiras que possam agravar o quadro:

Não automedique a criança;

Não faça torniquete;

Não sugue o local da picada;

Não aplique pomadas, álcool, óleo ou outros produtos.

Medidas de prevenção

Mantenha quintais, jardins e áreas de serviço limpos, sem entulho ou restos de construção, que servem de abrigo para escorpiões e outros animais;

Evite acumular lixo, folhas secas e madeira; guarde objetos em locais elevados;

Vede frestas em paredes e pisos, use telas em ralos e batentes de portas;

Ao andar em áreas verdes, use calçados fechados e luvas, principalmente, ao manusear materiais empilhados;

Guarde calçados em sacos plásticos ou caixas;

Sacuda roupas, toalhas e calçados antes de usá-los.

