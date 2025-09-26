A- A+

BRASIL Anvisa determina apreensão de produtos cosméticos irregulares Determinação foi publicada nessa quinta-feira (25)

Produtos cosméticos irregulares vendidos no Brasil foram alvo de uma nova determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa), nessa quinta-feira (25). Eles serão apreendidos e tiveram a a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso suspensos.

Lista de produtos irregulares

BTX Lisoterapia Absoluta (todos os lotes de origem desconhecida)

Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize (todos os lotes de origem desconhecida)

Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize (todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.)

Sérum Reconstrutor Bio Redux Premium F2 Hair (todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.)

B-Tox Capilar Matize F2 Hair (todos os lotes produzidos por Le Pieri Cosméticos Ltda.)

Marca Casa Olência (todos os produtos e lotes produzidos por 29.142.831 Ana Paula Gomes Borges)

A Le Pieri Cosméticos Ltda também recebeu notificação da Anvisa pelos produtos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, que ainda não foram registrados.

"Eles são produtos que têm classificação de grau 2, ou seja, apresentam um risco potencial maior e devem comprovar sua segurança e/ou eficácia", diz o comunicado da agência.

Como denunciar produtos irregulares?

De acordo com a autarquia, produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde. Por isso, a Anvisa não recomenda a sua utilização.

Tais produtos podem ser denunciados à Agência, através da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).

