A- A+

Perigo Anvisa determina recolhimento de lote de remédio para hipertensão que pode ter cacos de vidro Segundo a agência, os produtos tiveram a comercialização, a distribuição e o uso suspensos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do medicamento furosemida, de lote 2411191, que tem validade até 30/11/2026, produzido pela Hypofarma – Instituto de Hypodermia e Farmácia Ltda. Segundo a agência, foi identificada a presença de material estranho, semelhante a caco de vidro, no produto.

Todos os produtos deste lote tiveram a comercialização, a distribuição e o uso suspensos.

"Um parecer emitido pela Vigilância Sanitária de Jaraguá do Sul (SC) constatou o desvio de qualidade", alerta a autarquia.

O medicamento é utilizado como um potente diurético, ou seja, ele ajuda a estimular a produção de urina e também para tratamento de hipertensão leve a moderada.



O que fazer se tenho o lote afetado?

De acordo com a Anvisa, os profissionais de saúde ou pacientes que identificarem o lote citado podem comunicar o fato à Agência, pelos Canais de Atendimento, ou à Vigilância Sanitária (Visa) local, por meio dos canais disponíveis para consulta no portal da Anvisa.

Nota de posicionamento

"A Hypofarma informa que, em resposta a determinação da ANVISA, suspendeu o uso do lote específico (24111911,) do nosso produto Furosemida, até que a apuração sobre o ocorrido seja finalizada.

Reforçamos que seguimos rigorosamente as melhores práticas de fabricação e controle, adotando elevados padrões de qualidade e segurança. Esses processos são constantemente revisados e aprimorados, com o compromisso de garantir a confiança e a tranquilidade de pacientes, profissionais de saúde e da sociedade."

Veja também