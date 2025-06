Cardápio fit? Starbucks testa bebida com espuma de banana e proteína para fisgar geração saúde

A- A+

A Starbucks está testando uma opção com proteína em sua linha de bebidas, entrando em uma tendência em alta enquanto tenta reverter uma sequência de quedas nas vendas. O teste inclui um latte de baunilha sem açúcar coberto com espuma fria de banana com proteína, segundo a Starbucks.

A novidade faz parte de uma reformulação mais ampla do cardápio, considerada essencial para a estratégia de recuperação liderada pelo CEO Brian Niccol.

As bebidas terão pelo menos 15 gramas de proteína, provenientes de um pó proteico, informou a empresa. Os clientes poderão adicionar a proteína — sem adoçantes — a qualquer sabor de espuma fria. Nenhum dos sabores tem adição de açúcar.

A Starbucks está reduzindo seu cardápio em 30% e, ao mesmo tempo, adicionando novos produtos com os quais aposta atrair mais consumidores. A empresa também busca acelerar o atendimento simplificando o fluxo de trabalho dos baristas.

Niccol declarou que a Starbucks quer se destacar na categoria de saúde e bem-estar, com mais clientes buscando benefícios extras ou menos açúcar. Bebidas proteicas fazem sucesso na Dutch Bros, uma rede em rápida expansão que conquistou o público da Geração Z.

A Starbucks está adotando um novo modelo de testes chamado “Starting Five”, no qual escolhe locais específicos nos EUA para lançar produtos piloto. O feedback de funcionários e consumidores moldará os itens antes de um lançamento nacional.

Além da proteína, a Starbucks está testando assar pães e doces diretamente nas lojas — uma mudança em relação à prática atual de usar produtos pré-cozidos que são apenas aquecidos no local. Os testes incluem um croissant amanteigado recém-assado, mais leve e folhado que a versão atual, e um cookie de chocolate duplo, ambos passando pelo processo “Starting Five”.

Outras novidades incluem o frappuccino “strato” de açúcar mascavo — uma bebida em camadas que estreia neste verão por tempo limitado, em comemoração aos 30 anos dos frappuccinos gelados.

As ações da Starbucks subiram menos de 1% às 13h12 no pregão de terça-feira em Nova York. No acumulado do ano, o papel tem desempenho estável, abaixo do índice S&P 500.

