Saúde Corrida de trilha do Project Trail Run (PTR) inicia temporada de eventos em Gravatá em 15 de junho Evento organizado por startup recifense promove superação pessoal e contato com a natureza, com percursos para todos os níveis e forte incentivo à participação feminina e infantil.

O Project Trail Run (PTR), primeira startup de corrida de trilha do Brasil, anuncia a sua primeira corrida de trilha de 2025 com etapa que será realizada no próximo dia 15 de junho. O evento acontecerá no distrito de Mandacaru, em Gravatá, imergindo os atletas nos deslumbrantes cenários da região rural pernambucana.

A organização espera reunir cerca de 550 atletas, que poderão escolher entre quatro percursos desafiadores: 5km, 10km, 21km (meia maratona) e 42km (maratona). Além disso, o evento contará com a PTR Kids, uma corrida especial para crianças de 1 a 13 anos, incentivando a prática esportiva desde cedo.

Os participantes enfrentarão trilhas com terrenos irregulares, subidas e descidas íngremes, além de obstáculos naturais como troncos de árvores e estradas de barro, características que definem a modalidade e proporcionam uma experiência única de aventura e superação.

Mais do que uma competição, o PTR busca fomentar a união entre os participantes e a conexão com o meio ambiente. O evento oferecerá premiação em dinheiro para os vencedores da categoria geral, brindes para os participantes, estrutura de apoio completa, cronometragem digital e diversos pontos de hidratação e suporte ao longo dos trajetos.

Com mais de 5 mil atletas já tendo participado de suas corridas e treinos especiais ("Treinão PTR"), que atraem participantes de todo o Nordeste, o PTR consolidou-se como o principal organizador de corridas de trilha em Pernambuco.

Sobre o Project Trail Run (PTR): O Project Trail Run é a primeira startup de corrida de trilha do Brasil, com sede no Recife, no polo tecnológico do Recife Antigo, parte do ecossistema Porto Digital. Com o intuito de celebrar a conexão com a natureza e fortalecer a modalidade, o PTR oferece uma experiência única em corridas em trilhas, promovendo superação pessoal e a união de pessoas com interesses em comum.

SERVIÇO:

Evento: PTR – Etapa Gravatá (Encerramento da Programação 2024)

Data: 15 de junho

Local: Distrito de Mandacaru, Gravatá, PE

Largadas: A partir das 06h

Inscrições e mais informações: https://ptrtrailrun.com.br



















