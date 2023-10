É preciso colocar shoyu na geladeira? Molho pode durar anos em temperatura ambiente sem estragar

A- A+

O molho de soja, tradicional na culinária japonesa e popularmente conhecido como shoyu, pode ser armazenado com segurança fora da geladeira por vários meses. Se o lacre não for retirado, uma garrafa do condimento pode durar anos e anos sem estragar. A longa durabilidade se deve ao fato de ser um alimento fermentado supersalgado.

O sal é um excelente conservante natural, pois inibe o crescimento microbiano ao retirar água das células por osmose. Como o molho shoyu tem um teor extremamente alto de sal — apenas uma colher de sopa contém cerca de metade da ingestão diária recomendada — ele está relativamente bem protegido contra microorganismos que podem causar doenças.

Além de ser salgado, o condimento passa por outras etapas de preparo que garantem a longa durabilidade, entre elas a fermentação. Por também ser levemente ácido, ajuda a afastar patógenos.

Geladeira preserva o sabor e aparência

No entanto, existem alguns cenários em que é aconselhável colocar o molho na geladeira, visto que algumas bactérias e fungos podem resistir e crescer à temperatura ambiente dentro do líquido.

Depois de aberto, alguns especialistas aconselham manter o molho de soja na geladeira para manter o frescor. Kikkomon, um fabricante japonês de alimentos, explica em seu site: “O molho de soja dura vários meses. Para preservar o sabor, sugerimos guardar a garrafa na geladeira após aberta". Segundo a empresa, o condimento, uma vez aberto, pode ser afetado pela oxidação, modificando o seu sabor e aparência natural.

