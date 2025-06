A- A+

saúde Especialista cria protocolo com 5 passos para recuperar o foco na era da distração Estudo mostra que a falta de atenção está ligada a outros fatores além da ansiedade e do estresse

A capacidade média de atenção de uma pessoa é de oito segundos, segundo pesquisas recentes. Junto a isso, um novo estudo indica que, em 43% dos casos, a falta de atenção está ligada ao estresse e à ansiedade. Outros fatores detectados foram a falta de sono (39%) e dispositivos digitais (35%).

Os cientistas também observaram que outros fatores contribuintes incluem tédio ou falta de interesse (31%); multitarefa (23%); falta de atividade física (21%); má alimentação/hidratação (20%) e condições médicas como TDAH (18%). Do total de entrevistados, apenas 25% afirmaram não ter problemas com a capacidade de atenção.

“Quando as pessoas estão fazendo várias coisas ao mesmo tempo, com tantas coisas na cabeça para pensar, elas podem ficar exaustas. E aí fica muito difícil aproveitar as coisas, o que pode levar à depressão ou ansiedade”, explica Evita Singh, médica psiquiatra do Departamento de Psiquiatria e Saúde Comportamental da Universidade Estadual de Ohio e uma das autoras da nova pesquisa, em comunicado.

Dessa forma, Singh e sua equipe criaram um protocolo com 5 passos para recuperar a atenção e o foco. Chama-se Take Five:

T – Faça pausas frequentes.

A – Envolva-se ativamente na tarefa em questão.

K – Mantenha as distrações no mínimo.

E – Elimine a multitarefa.

Five (Cinco, em inglês) – Tire cinco minutos para se concentrar novamente.

Elas também servem como um teste. Por isso, se técnicas como “Take Five” não estiverem funcionando e a falta de foco ou atenção despreocupada impactar negativamente a vida cotidiana, a psiquiatra incentiva as pessoas a procurar ajuda de um profissional de saúde mental.

“Por exemplo, podemos fazer pelo menos cinco minutos de uma pequena prática de exercícios, ou um pouco de atenção plena ou algo mais que gostemos?”, questiona Singh.

