Exercício dos samurais: técnica combate enfraquecimento muscular com apenas 5 minutos por dia
Rei-ho trabalha movimentos lentos, deliberados e controlados em ações diárias, como ficar em pé, sentar-se e caminhar, segundo pesquisadores japoneses
Um tipo de etiqueta praticado originalmente por samurais foi a solução proposta por pesquisadores da Universidade de Tohoku, no Japão, para enfrentar o enfraquecimento muscular decorrente do envelhecimento. Este modelo de treinamento, que é novo e, ao mesmo tempo, antigo, não requer equipamento e exige apenas cinco minutos do dia.
O Rei-ho trabalha movimentos lentos, deliberados e controlados em ações diárias, como ficar em pé, sentar-se e caminhar. Os benefícios dessa técnica não haviam sido comprovados até a publicação dos resultados recentes dos pesquisadores no “Tohuko Journal of Experimental Medicine”.
Liderada pelo Professor Ryoichi Nagatomi, a equipe sendo avaliada realizou uma rotina de Rei-ho de cinco minutos, por pelo menos quatro dias por semana, durante três meses. O exercício praticado consistiu em agachamentos controlados no estilo Rei-ho e movimentos de sentar-se e levantar de uma cadeira.
Enquanto isso, um outro grupo, de controle, continuou com suas rotinas habituais sem novos exercícios. Após três meses, foi verificado que a equipe que testou o modelo samurai aumentou a força de extensão do joelho em uma média de 25,9%, contra apenas 2,5% da equipe de controle.
A pesquisa destaca que o resultado sugere que o Rei-ho não é apenas uma herança cultural samurai. É uma maneira de manter o corpo ativo e em forma, com poucas mudanças na rotina daqueles que desejam praticá-lo.