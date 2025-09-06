A- A+

Fim dos cabelos brancos? Chineses fazem tratamento que prometem trazer de volta cor natural

A atriz chinesa Guo Tong, de 37 anos, está causando comoção no país ao revelar que tem tomado injeções semanais para acabar com os seus cabelos brancos.

Em um vídeo publicado na versão chinesa do TikTok, Douyin, Tong postou que havia iniciado um tratamento com injeções que prometia reverter suas manchas brancas para a cor natural.

"Já terminei meu décimo tratamento. Muitas pessoas me perguntam se funciona. Como eu estava filmando, pintei meu cabelo de preto, então ainda não está muito óbvio. Mas o médico tirou fotos para acompanhar o progresso: algumas raízes novas estão crescendo lentamente, e um ou dois fios passaram de branco para preto na raiz. Estou muito feliz com isso", contou.

Apesar do otimismo, ela mesma se mostrou um pouco cética:

"Se funcionar, terei prazer em compartilhar minha experiência. Se não funcionar, considero "dinheiro perdido" ou o que as pessoas chamam de "imposto da sabedoria" — dinheiro gasto sem resultado. Por mim, tudo bem."

De acordo com o jornal chinês Yangtse News, a atriz está fazendo o tratamento, que consiste em injeções regulares administradas uma vez por semana durante três a seis meses, no Hospital Yueyang de Xangai.

Um dos dermatologistas do hospital disse à publicação que as injeções utilizam um tipo de vitamina B12 conhecida como adenosilcobalamina, um conceito retirado da Medicina Tradicional Chinesa, que acredita que a B12 estimula a síntese de melanina.

Ficar grisalho é uma parte natural do envelhecimento e se deve ao declínio gradual dos melanócitos, as células que produzem a melanina, a molécula responsável pela cor do cabelo, relacionado à idade.

Mas é possível?

Não há estudos científicos que comprovem a reversão de cabelos brancos para sua cor natural, embora alguns médicos defendam tratamentos para isso.

Em um vídeo recente do TikTok, que foi visualizado mais de 70 mil vezes, o médico britânico Munir Somji, conhecido como Dr. Somji Skin e especialista em restauração capilar, afirmou que os cabelos grisalhos podem ser revertidos com injeções.

Segundo ele, isso é possível por meio da microagulhamento de exossomos ASCE — que se acredita promover a regeneração da pele — no couro cabeludo e até mesmo em áreas da barba.

Shirin Lakhani, médica esteticista britânica, disse ao jornal Daily Mail: "Acredita-se que ajude na repigmentação dos pelos, estimulando a atividade dos melanócitos nos folículos capilares."

No entanto, não há evidências clínicas sólidas e revisadas por pares de que os tratamentos com exossomos possam reverter de forma confiável a condição generalizada dos cabelos grisalhos.

Houve alguns casos altamente específicos sugerindo o potencial para um leve escurecimento dos cabelos, mas estes não se generalizam para uma reversão mais ampla dos cabelos grisalhos.

"No momento, as agências reguladoras permanecem céticas quanto ao uso de exossomos por esse motivo, e comercializar este tratamento como uma cura para cabelos grisalhos neste estágio é, na melhor das hipóteses, enganoso", disse Ed Robinson, médico e professor britânico ao jornal.

