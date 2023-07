A- A+

HEPATITES VIRAIS Instituto do Fígado sediará III Encontro sobre o Manejo das Hepatites B e C na Atenção Básica A iniciativa visa atualizar e capacitar os profissionais de nível superior da atenção básica e das Vigilâncias Epidemiológicas distritais

Nos dias 27 e 28 de julho - Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais -, o Instituto do Fígado e Transplante de Pernambuco (IFP), a Secretaria de Saúde, e o Núcleo de Assistência aos Pacientes Hepáticos (NAPHE), irão promover o III Encontro sobre o Manejo das Hepatites B e C na Atenção Básica. O evento será realizado na sede do IFP, em Santo Amaro, Recife.

A iniciativa tem o objetivo de atualizar e capacitar os profissionais de nível superior da atenção básica e das Vigilâncias Epidemiológicas distritais sobre a definição de casos, diagnóstico e tratamento. “No intuito, exatamente, de fazer com que se diagnostique mais precocemente as hepatites, previna essa doença, que é uma doença que tem prevenção e vacina (B). Essa é a forma da gente treinar os profissionais da área para que eles tenham uma visão maior da doença”, afirmou à reportagem da Folha de Pernambuco, Leila Beltrão, presidente do Instituto do fígado. As hepatites virais são infecções, geralmente silenciosas, que atingem o fígado.

Em 2018, o Ministério da Saúde lançou um plano que visa erradicar a hepatite C até 2030. A Lei n° 14.603 de 3 de julho de 2023, que altera a Lei nº 13.802, de 10 de janeiro de 2019, instituiu o Julho Amarelo com a intenção de promover o enfrentamento às hepatites virais. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, atualmente 41 mil pessoas têm acesso aos medicamentos para a hepatite B, por exemplo, e esse número pode chegar a 100 mil.

Ainda neste mês, a pasta da saúde anunciou a ampliação e simplificação do diagnóstico e tratamento de hepatite B no Sistema Único de Saúde (SUS). Com as novas orientações, o objetivo é mais do que dobrar o número de pessoas que estão se tratando no país.

