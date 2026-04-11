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prática Meditação altera rapidamente a atividade cerebral, mostra novo estudo Resultados sugerem alguns minutos são suficientes para começar a observar mudanças cerebrais mensuráveis relacionadas à prática

A meditação é amplamente reconhecida por seus inúmeros benefícios para a saúde mental e física, desde a redução do estresse e da ansiedade até a melhora da saúde cognitiva e emocional. O que antes era considerado uma atividade marginal agora é uma prática comum, adotada por milhões de pessoas em todo o mundo. Mas quanto tempo leva para colher esses benefícios?

Um novo estudo publicado na revista Mindfulness relata que as primeiras alterações nas ondas cerebrais começam por volta de dois a três minutos e atingem o pico em torno de sete minutos de prática.

A pesquisa sugere que, mesmo que você leve uma vida agitada e sob alta pressão, bastam alguns minutos para começar a observar mudanças cerebrais mensuráveis relacionadas à meditação, independentemente do seu nível de experiência ou localização.

"Práticas breves de meditação de sete minutos ou mais — realizadas por meio de plataformas digitais — podem oferecer soluções acessíveis, eficazes e escaláveis para melhorar o bem-estar mental.", dizem os pesquisadores.

Rastreamento da atividade neural

Pesquisas anteriores já nos disseram muito sobre onde ocorrem as alterações na atividade cerebral (como nas regiões frontal e parietal) e quais ondas estão envolvidas (principalmente alfa e teta) na meditação, mas uma grande incógnita era a rapidez com que essas mudanças começam. Para solucionar essa questão, pesquisadores liderados por uma equipe do Instituto Nacional de Saúde Mental e Neurociências em Bengaluru, Índia, registraram a atividade neural em tempo real em três grupos de voluntários que praticavam meditação de observação da respiração Isha Yoga.

Esses grupos incluíam pessoas sem experiência em meditação, iniciantes treinados na técnica e praticantes altamente experientes. Cada pessoa usava um capacete equipado com 128 sensores que registravam a atividade elétrica no cérebro enquanto meditavam.

Os resultados mostraram que, embora o momento das alterações cerebrais fosse semelhante para todos, a intensidade e o tipo de ondas cerebrais variavam de acordo com o nível de experiência.

Normalmente, o cérebro começa a alterar seus padrões elétricos em apenas dois a três minutos, passando das distrações do dia a dia para um estado de alerta relaxado, no qual as ondas alfa e teta (associadas à calma e ao foco) e as ondas beta 1 (associadas ao foco alerta e engajado) aumentam.

Resposta rápida

Ao mesmo tempo, as ondas delta (associadas à sonolência) e as ondas gama 1 também diminuem. Embora, para praticantes avançados, uma assinatura distinta de ondas cerebrais já fosse visível aos 30 segundos, sugerindo que eles estavam respondendo de forma diferente desde o início da meditação. Enquanto isso, as mudanças mais fortes nas ondas cerebrais ocorreram entre sete e dez minutos.

Uma das descobertas mais interessantes foi que meditadores experientes não necessariamente atingem esse pico mais rápido do que iniciantes. No entanto, quando o fazem, as ondas cerebrais são significativamente mais fortes.

"Nosso estudo sugere que a resposta do cérebro à meditação pode ser rápida e varia de acordo com a experiência dos praticantes, influenciando potencialmente o processamento cognitivo e emocional de maneiras significativas", comenta a equipe.

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