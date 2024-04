Ministério da Saúde amplia vacinação contra a Dengue; 20 municípios de Pernambuco serão contemplados

A- A+

O Ministério da Saúde anunciou na noite da última quarta-feira (3) que mais 165 municípios brasileiros serão contemplados com a ampliação da vacinação contra a Dengue. Em Pernambuco, 20 cidades serão beneficiadas com cerca de 65,8 mil doses da vacina.

O imunizante é destinado a pessoas de 10 a 14 anos, público que concentra a maior proporção de hospitalização pela doença. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre elas.

Novas doses

O Ministério da Saúde recebeu uma nova remessa de doses contra a doença. As doses serão distribuídas para os 521 municípios inicialmente selecionados e para os 165 agora contemplados com a ampliação.

A distribuição das doses será feita entre os 165 municípios observando os critérios estabelecidos quanto a distribuição dos primeiros lotes: Regiões de Saúde com municípios de grande porte, com alta transmissão nos últimos dez anos, e população residente igual ou maior a 100 mil habitantes, levando também em conta altas taxas de transmissão nos últimos meses.

O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunização (DPNI), Eder Gatti, explicou como o esquema de distribuição e remanejamento das doses deve funcionar.

“Uma parte dessas doses será enviada para repor as que foram remanejadas em municípios já contemplados. Assim, garantiremos a continuidade da vacinação nos demais locais com doses próximas ao vencimento e que serão redistribuídas. Nós também vamos garantir doses para aqueles municípios que estão vacinando bem, para que eles continuem a estratégia de vacinação”, afirmou o diretor.

Remanejamento de doses

Há 668 mil doses próximas do vencimento, previsto para 30 de abril. Além de 523 mil em junho; e 84 mil em julho.

“Não podemos deixar essas doses vencerem. Diante disso, o Ministério trouxe uma solução: redistribuir, dentro das unidades federadas, ou seja, dentro dos estados, para municípios que ainda não foram contemplados”, destaca Eder Gatti.

O Estado do Mato Grosso do Sul não fará parte da redistribuição, pois todos os municípios do estado foram contemplados inicialmente. Assim como no Distrito Federal, já que a unidade federativa que abriga a capital federal não possui municípios. O Amapá foi selecionado para receber as doses que sobraram dessas unidades federativas, considerando a situação epidemiológica do estado.

O ministério reforça que as vacinas são um importante instrumento para frear o avanço da doença no país. No entanto, diante da pouca oferta de doses por parte da fabricante, o foco segue na eliminação dos criadouros do mosquito.

Pernambuco

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) informou que o Programa Estadual de Imunizações aguarda o envio das doses do imunobiológico por parte do Ministério da Saúde para iniciar a distribuição entre os municípios e a imunização da população.



Confira os municípios contemplados em Pernambuco e o número de doses:

Recife - 25.069

Jaboatão dos Guararapes - 12.185

Paulista - 6.286

Vitória de Santo Antão - 2.523

Cabo de Santo Agostinho - 4.249

Igarassu - 2.255

Camaragibe - 2.739

Abreu e Lima - 1.938

Olinda - 6.134

Chá Grande - 400

Aracoiaba - 441

São Lourenço da Mata - 2.168

Chá de Alegria - 273

Moreno - 1.009

Ilha de Itamaraca - 441

Ipojuca - 2.250

Glória do Goita - 614

Fernando de Noronha - 38

Pombos - 547

Itapissuma - 458

