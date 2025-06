Ministério da Saúde amplia vacinação contra meningite para bebês de 1 ano; entenda

A- A+

A vacinação contra meningite para bebês de um ano no Brasil será ampliada a partir de amanhã, 1º de julho. O esquema vacinal hoje envolve duas doses da vacina meningocócica C, aplicadas aos três e cinco meses de idade, e um reforço aos 12 meses. Agora, esse reforço será feito com a vacina meningocócica ACWY, que inclui uma proteção contra mais três tipos da bactéria que causa a doença.

A meningite é uma doença grave, muitas vezes fatal, que envolve a inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ter diferentes causas, sendo mais comum as infecciosas por vírus, bactérias ou fungos.

As bacterianas e virais são as de maior importância devido à possibilidade de se disseminarem e causarem surtos. Em geral, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta.

— Agora, o SUS garante ainda mais proteção contra as formas mais graves de meningite bacteriana. A vacina ACWY, antes aplicada apenas na adolescência, passa a ser ofertada também para crianças de até um ano. Isso reforça o compromisso do Ministério da Saúde com a proteção da população e o enfrentamento da doença — diz o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A vacina ACWY já estava disponível no Programa Nacional de Imunizações (PNI) para adolescentes de 11 a 14 anos, em dose única ou como reforço, conforme o histórico vacinal. A ampliação do imunizante para ser usado também no reforço de 12 meses fez parte de uma nota técnica publicada no último dia 24.

De acordo com a pasta da Saúde, em 2025 o Brasil já registrou 4.406 casos confirmados de meningite, sendo 1.731 do tipo bacteriana, 1.584 viral e 1.091 por outras causas ou tipos não identificados.

As meningites bacterianas são mais frequentes no outono e inverno, enquanto as virais predominam na primavera e no verão. Causas não infecciosas envolvem casos de câncer (com metástase nas meninges), lúpus, reações a medicamentos, traumatismos cranianos ou cirurgias cerebrais.

Os sintomas podem variar a depender da causa da meningite. Os mais comuns, de acordo com o Hospital Albert Einstein, são febre alta; dor de cabeça intensa; rigidez no pescoço; sensibilidade à luz e vômitos.

Outras vacinas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) também previnem agentes infecciosos que podem causar meningite, como BCG, Penta e Pneumocócicas (10, 13 e 23-valente).

