Saúde Pública Ministério da Saúde emite alerta sobre o vírus Nipah no Brasil O surto recente registrado na Índia teve dois casos confirmados com mais de 100 pessoas em observação de quarentena

Um surto do vírus letal Nipah no estado de Bengala Ocidental tem deixado a Índia em alerta após a confirmação de casos entre médicos e enfermeiros, com mais de 100 pessoas em quarentena. Esse cenário levou países vizinhos à adoção de medidas preventivas em aeroportos semelhantes às usadas durante a pandemia de Covid-19.

Segundo o Ministério da Saúde, o risco do vírus chegar ao país é baixo. O surto recente registrado na Índia teve dois casos confirmados, ambos entre profissionais de saúde, e nenhuma evidência de disseminação internacional ou risco para a população brasileira.

"Diante do cenário atual, não há qualquer indicação de risco para a população brasileira. As autoridades de saúde seguem em monitoramento contínuo, em alinhamento com organismos internacionais", afirmou a pasta em nota.

Segundo eles, o país mantém protocolos permanentes de vigilância e resposta a agentes altamente patogênicos, em articulação com instituições de referência como o Instituto Evandro Chagas e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), além da participação da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS).

A Organização Mundial da Saúde também afirmou que há baixo risco de propagação do vírus e que não recomenda restrições a viagens ou comércio à Índia após as confirmações de casos do vírus Nipah. Entretanto, o órgão classifica o vírus como prioritário devido à sua capacidade de desencadear uma epidemia.

O patógeno não é novo e causa surtos esporádicos desde 1998, quando foi descoberto. No entanto, chama a atenção pela alta taxa de letalidade, que chega a 75% dos contaminados, ausência de tratamentos ou vacinas e aumento do risco em meio a um mundo cada vez mais globalizado.

O vírus Nipah (NiV) circula principalmente entre morcegos do gênero Pteropus que se alimentam de frutas, mas pode ser transmitido a outros animais e a humanos por meio de alimentos contaminados ou diretamente entre as pessoas. Quando o indivíduo é infectado, o Nipah se manifesta de diferentes formas, desde doenças respiratórias até encefalites (inflamação no cérebro) fatais.

Sintomas do vírus Nipah

Geralmente, os sintomas começam com febre, dores de cabeça, mialgia (dor muscular), vômitos e dor de garganta, que podem ser seguidos por tonturas, sonolência, consciência alterada e sinais neurológicos que indicam encefalite aguda.

Algumas pessoas também podem experimentar pneumonia atípica e problemas respiratórios graves, incluindo desconforto respiratório agudo.

A encefalite e as convulsões ocorrem em casos graves, progredindo para o coma dentro de 24 a 48 horas. Acredita-se que o período de incubação do vírus, o intervalo entre a infecção e o início dos sintomas, seja de 4 a 14 dias. Um período de incubação de até 45 dias, porém, já foi relatado.

O tratamento atual envolve cuidados intensivos de suporte para tratar a respiração grave e complicações neurológicas.

