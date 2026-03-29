A- A+

SAÚDE Não é caminhada nem musculação: novo estudo aponta melhor exercício para dormir bem Pesquisa traz resultado diferente de anteriores

Estudos já comprovaram que praticar atividade física ajuda a melhorar o sono. Mas que tipo de atividade?

Uma meta-análise de 30 ensaios clínicos randomizados revelou que a prática regular de ioga de alta intensidade está mais fortemente associada à melhora do sono do que caminhadas, treinamento de resistência, exercícios combinados, atividades aeróbicas ou tradicionais chinesas, como qi gong e tai chi.

Os ensaios incluídos na análise foram realizados em mais de uma dúzia de países e envolveram mais de 2.500 participantes com distúrbios do sono em todas as faixas etárias. O estudo foi publicado na revista Sleep and Biological Rhythms.

Ao analisarem os dados, pesquisadores da Universidade de Esportes de Harbin, na China, descobriram que ioga de alta intensidade, por menos de 30 minutos, duas vezes por semana, era o melhor exercício para combater a insônia.

A caminhada foi a segunda melhor forma de atividade física, seguida pelo treinamento de resistência. Resultados positivos foram observados a partir de apenas oito semanas.

As conclusões, publicadas em 2025, são diferentes de uma meta-análise de 2023, que constatou que exercícios aeróbicos de intensidade moderada, três vezes por semana, eram a maneira mais eficaz de melhorar a qualidade do sono em indivíduos com distúrbios do sono.

Um dos estudos incluídos nessa revisão, no entanto, indicou que a ioga teve efeitos mais significativos sobre os resultados do sono do que outros tipos de exercício. Além disso, a ioga pode ser difícil de categorizar como aeróbica ou anaeróbica, e sua intensidade pode variar dependendo da técnica utilizada.

Efeitos no organismo

A meta-análise mais recente não explica por que a ioga pode ser particularmente benéfica para o sono, mas existem várias possibilidades. Ela não só pode aumentar a frequência cardíaca e exercitar os músculos, como também pode regular a respiração. Pesquisas indicam que o controle da respiração pode ativar o sistema nervoso parassimpático, que está envolvido no repouso e na digestão.

Alguns estudos sugerem até que a ioga regula os padrões de atividade das ondas cerebrais, o que poderia promover um sono mais profundo.



O estudo sobre ioga foi publicado na revista Sleep and Biological Rhythms.



Uma versão anterior deste artigo foi publicada em agosto de 2025.

Veja também