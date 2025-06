A- A+

ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO "Não vou ter filhos, vou ter animais de estimação": por que as pessoas estão tomando essa decisão? As razões por trás disso variam da falta de comprometimento ao amor pela liberdade individual, estresse econômico e até mesmo consciência social

Perfis de Instagram dedicados exclusivamente a eles. Creches onde seus donos os deixam durante o dia como se fossem crianças no jardim de infância e hotéis onde se hospedam quando saem de férias. Terapia e treinamento para problemas comportamentais. Roupas para todos os tipos de clima, calçados para caminhada e fantasias. Muitas fantasias. Camas e móveis personalizados — às vezes, quartos inteiros. Festas de aniversário com bolos de carne magra, cortes de cabelo da moda e ensaios fotográficos profissionais.

Esses são alguns dos muitos exemplos que demonstram que os animais estão desempenhando um papel cada vez mais central na vida humana e que a relação entre eles está se tornando menos de dono de animal de estimação e mais de pais e filhos. De fato, muitos jovens estão optando por eles ao invés de ter filhos.

“Outro dia estava andando na rua e vi um casal com um carrinho de bebê. Quando chegamos ao semáforo, aproveitei e olhei para fora. E tive uma surpresa. Não havia bebê nenhum, era um cachorrinho”, diz Magdalena Vera Vionnet, de Palermo, Buenos Aires.

“Na rua você vê mais carrinhos de cachorro do que de bebê. Juro, é ridículo”, acrescenta Mariana Kerestezachi.

Embora existam países e cidades onde a tendência de ter animais de estimação em vez de crianças, e tratá-los como tal, é mais comum, como: Tóquio, no Japão; Milão, na Itália; e Los Angeles e Miami, nos Estados Unidos, estamos falando de um fenômeno global com milhares de adeptos, especialmente entre as gerações mais jovens. As razões por trás disso variam da falta de comprometimento ao amor pela liberdade individual, estresse econômico e até mesmo consciência social.

“Famílias multiespécies estão se tornando mais comuns”, observa Yulieth Cuadrado, terapeuta especializada em neuropsicologia. De acordo com uma pesquisa da Growth from Knowledge (GfK), a Argentina, juntamente com o México e o Brasil, está entre os países com a maior porcentagem de animais de estimação por família. De fato, segundo um estudo da Kantar, 79% dos lares argentinos têm animais de estimação e 77% os consideram membros da família.

Mais liberdade e menos compromisso, sem abrir mão do amor

“Não faz muito tempo, realização pessoal significava ter uma família com muitos filhos. Hoje, porém, as ideias de felicidade e bem-estar giram muito mais em torno da realização individual, adaptada às próprias necessidades”, pondera Cuadrado. Nesse contexto, a alternativa de ter um cachorro, gato ou animal de estimação é apresentada como uma forma de manter a individualidade sem abrir mão da satisfação de cuidar, criar e amar o outro.

“Os animais não exigem tanta atenção quanto os humanos. Cuidar deles é qualitativamente mais simples e permite uma vida muito mais flexível”, reflete o psicólogo Nicolas Andersson. Ele e a namorada deixam bem claro que não querem ter filhos porque não querem que suas vidas pessoais fiquem em segundo plano. Eles têm dois buldogues franceses, Odin e Floki, que “são como seus filhos, mas com menos responsabilidade”.

“O amor é o mesmo, só que não precisamos trocar suas fraldas, acordar às sete da manhã para levá-los à escola ou sacrificar os planos de fim de semana como nossos amigos com filhos fazem”, diz Andersson. “A obrigação de ter filhos não é tão estabelecida como costumava ser, e hoje temos mais poder de escolha", afirma.

Na mesma linha, Lucía Bandol diz que nunca gostou da ideia de ser mãe; primeiro por causa do parto e, segundo, por todas as coisas que isso implica. “Sempre soube que não queria ter filhos e sempre me disseram que em algum momento isso mudaria. Que eu não me sentiria completa como mulher. Mas os anos foram passando e cada dia confirmo mais: não quero”, diz ela. “Não estou disposta a colocar meu corpo à prova para a gravidez, nem para a maternidade, nem a parar de trabalhar para me dedicar à parentalidade.”

Bandol tem dois gatos, Magnum e Silvestre, e afirma que não é preciso querer ser mãe para querer receber amor: é aí que os animais entram em jogo: “Temos uma necessidade quase inata de dar e receber carinho, além do nosso parceiro ou de nós mesmos”, reflete.

Cuidar e proteger são habilidades humanas instintivas, diz Cuadrado, e dar e receber amor é uma necessidade com múltiplos benefícios para o bem-estar pessoal. A psicóloga compartilha que, entre os benefícios que seus pacientes identificam em ter animais em casa, um em particular se destaca: a "calma".

"Quando olhamos nossos animais de estimação nos olhos, conversamos com eles ou os acariciamos, nosso cérebro secreta ocitocina, um neurotransmissor essencial em várias funções fisiológicas e sociais, incluindo a construção de vínculos emocionais, a redução dos níveis de cortisol e a regulação emocional", diz.

De acordo com um estudo publicado pelos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), os animais de estimação podem reduzir o estresse, melhorar a saúde cardíaca, ajudar as pessoas com suas habilidades emocionais e sociais e promover responsabilidade e comprometimento.

“Posso não ter animais, mas eles me fazem feliz. Eles são empáticos e estão sempre lá para nos trazer de volta à realidade. Acredito nos sentimentos deles e nos laços que criam conosco, e esse amor, para mim, é mais do que suficiente”, conclui Bandol.

O fator econômico, num mundo de rumo incerto

Fatores econômicos são outro fator que leva muitos jovens a preferir ter animais de estimação em vez de filhos. É o caso de Ignacio Martínez Larrea. "Ter filhos é caro e ganhar dinheiro é complicado", diz ele. Do seu grupo de seis amigos, cinco compartilham da mesma opinião.

Os entrevistados concordam que a decisão de ter um filho significa poder cobrir questões básicas de segurança financeira, como ter condições de pagar uma casa grande o suficiente (seja alugando ou comprando um imóvel), educação de longo prazo (faculdade e possivelmente universidade), todos os cuidados médicos necessários para uma boa saúde e atividades recreativas. "Embora animais de estimação envolvam despesas, elas são substancialmente menores", conclui Martínez Larrea.

“Conheço pessoas que tiveram filhos antes de poderem comprar casa própria e agora, com tudo o que têm para pagar pela criação deles, é impossível. Vira um ciclo vicioso”, diz Bandol. "Já é difícil pensar em alcançar a estabilidade financeira necessária para se sustentar, quanto mais para sustentar os outros. O fator econômico é um fator muito forte”, conclui.

Por outro lado, há um pessimismo generalizado sobre o futuro do planeta, o que em muitos casos faz com que a ideia de ter um filho pareça mais uma decisão inconsciente do que um produto do amor.

"A mudança climática é uma realidade. O tempo do planeta está se esgotando e não consigo imaginar dar à luz alguém que terá que suportar eventos cada vez mais catastróficos, como escassez de água, elevação do nível do mar, secas e incêndios"

"Não acho que valha a pena trazer uma criança ao mundo, dado o estado em que se encontra hoje e como parece que continuará sendo. Com a quantidade de sofrimento que existe, não é razoável trazer outra pessoa ao mundo para sofrer também”, acrescenta Martínez Larrea.

