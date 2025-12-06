A- A+

Desenvolvimento O cérebro tem cinco "eras" e o modo adulto começa apenas no início dos 30 anos, diz novo estudo Estudo sugere que o desenvolvimento do cérebro humano tem quatro "pontos de virada" cruciais por volta das idades de 9, 32, 66 e 83 anos

O cérebro humano tem cinco grandes "eras" de desenvolvimento, de acordo com um dos estudos mais abrangentes até hoje sobre como as conexões neurais se alteram da infância à velhice. O trabalho, publicado na revista científica Nature Communications, se baseou em exames cerebrais de quase 4 mil pessoas com idades entre menos de um ano e 90 anos.

Os pesquisadores mapearam conexões neurais e como elas evoluem ao longo da vida. Os resultados revelaram cinco fases amplas, divididas por quatro "pontos de virada" cruciais, nos quais a organização cerebral segue uma trajetória diferente, por volta dos 9, 32, 66 e 83 anos de idade.

"Olhando para trás, muitos de nós sentimos que nossas vidas foram caracterizadas por diferentes fases. Acontece que o cérebro também passa por essas eras", diz o professor Duncan Astle, pesquisador em neuroinformática da Universidade de Cambridge e autor sênior do estudo, em comunicado. "Compreender que a jornada estrutural do cérebro não é uma questão de progressão constante, mas sim de alguns pontos de virada importantes, nos ajudará a identificar quando e como suas conexões são vulneráveis a interrupções."

O período de desenvolvimento infantil ocorre do nascimento até os nove anos de idade, quando transita para a fase da adolescência – uma era que dura, em média, até os 32 anos. No início dos 30 anos, a estrutura neural do cérebro muda para o modo adulto – a fase mais longa, com duração superior a três décadas.

Um terceiro ponto de virada, por volta dos 66 anos, marca o início de uma fase de "envelhecimento precoce" da arquitetura cerebral. Finalmente, o cérebro em "envelhecimento tardio" se consolida por volta dos 83 anos.

Os cientistas quantificaram a organização cerebral usando 12 medidas diferentes, incluindo a eficiência das conexões, o grau de compartimentalização e se o cérebro depende fortemente de centros de conectividade ou possui uma rede de conectividade mais difusa.

Da infância à adolescência, nossos cérebros são definidos pela “consolidação da rede”, à medida que a quantidade de sinapses – as conexões entre os neurônios – no cérebro de um bebê diminui, restando apenas as mais ativas. Durante esse período, o estudo constatou que a eficiência das conexões cerebrais diminui.

Enquanto isso, a substância cinzenta e a substância branca crescem rapidamente em volume, de modo que a espessura cortical – a distância entre a substância cinzenta externa e a substância branca interna – atinge um pico, e as pregas corticais, as cristas características na superfície externa do cérebro, se estabilizam.

Na segunda “fase” do cérebro, a adolescência, a substância branca continua a crescer em volume, de modo que a organização das redes de comunicação do cérebro se refina cada vez mais. Essa fase é definida pelo aumento constante da eficiência das conexões em todo o cérebro, o que está relacionado a um melhor desempenho cognitivo.

As épocas foram definidas pelo cérebro mantendo uma tendência constante de desenvolvimento ao longo de um período prolongado, em vez de permanecer em um estado fixo durante todo o tempo.

"Definitivamente, não estamos dizendo que pessoas com quase 30 anos vão se comportar como adolescentes, ou mesmo que seus cérebros se pareçam com os de um adolescente", pontua Alexa Mousley, que liderou a pesquisa. "Trata-se, na verdade, do padrão de mudança."

Ela acrescentou que as descobertas podem fornecer informações sobre os fatores de risco para transtornos de saúde mental, que surgem com mais frequência durante a adolescência. Por volta dos 32 anos, observa-se a mudança geral mais acentuada na trajetória.

Eventos da vida, como a maternidade/paternidade, podem desempenhar um papel em algumas das mudanças observadas, embora a pesquisa não tenha testado isso explicitamente.

"Sabemos que o cérebro das mulheres que dão à luz sofre alterações", diz Mousley. "É razoável supor que possa haver uma relação entre esses marcos e o que acontece no cérebro."

A partir dos 32 anos, a arquitetura cerebral parece se estabilizar em comparação com as fases anteriores, correspondendo a um "platô na inteligência e na personalidade", com base em outros estudos. As regiões cerebrais também se tornam mais compartimentalizadas.

Os dois últimos pontos de inflexão foram definidos por diminuições na conectividade cerebral, que se acredita estarem relacionadas ao envelhecimento e à degeneração da substância branca no cérebro.

