"O xixi estava tão escuro quando Coca-Cola", diz mãe que descobriu câncer raro e agressivo em bebê

A- A+

Uma mãe notou que o xixi de seu bebê de 16 meses estava ficando cada vez mais escuro e com um cheiro forte característico, ele foi diagnosticado com um tipo raro de câncer no rim. O pequeno Jaxon Hart foi diagnosticado com tumor de Wilms, um tipo agressivo de doença nos rins que atinge especialmente crianças menores de seis anos.

“Meu filho fez xixi no hospital e estava tão escuro quanto Coca-Cola. Os médicos o levaram para uma ultrassonografia que revelou uma massa de cinco centímetros de diâmetro no rim dele. Era quase o órgão direito inteiro”, lembra a mãe do menino, Stacie Hart, em entrevista ao Daily Mail.

O tumor de Wilms é um tipo raro de câncer, apesar de ser responsável pela maioria dos diagnósticos de tumor renal em crianças.

No caso dos rins, em pacientes saudáveis, as células-tronco, que normalmente se especializam e se tornam células de diferentes tipos, param de se especializar e se multiplicam formando massas malignas.

Eles costumam ser diagnosticados tardiamente, visto que eles não apresentam sintomas específicos em seus estágios iniciais. Porém, se ele não for diagnosticado cedo, há grandes chances de ocorrer metástase. Prejudicando, principalmente, o pulmão.

Jaxon deu entrada no hospital com uma tosse seca e persistente, os médicos até acreditaram que a doença já tinha se espalhado para o outro órgão, porém, depois de exames, foi constatado que ele tinha adquirido uma infecção decorrente do mau funcionamento dos rins.

O bebê teve seu rim removido e, antes da cirurgia e passou por cinco sessões de quimioterapia. Após o procedimento, Jaxon fez mais um mês da terapia. Agora, depois de 3 meses, com 19 meses de idade, o menino está bem e saudável.

Veja também

VACINAÇÃO País ainda enfrenta desconfiança em relação à vacinação