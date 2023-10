Ozempic: o que é, para que serve, valor e riscos

A- A+

O Ozempic, medicamento aprovado para o tratamento do diabetes tipo 2, se popularizou nos últimos meses após estudos e relatos de usuários associarem o uso do remédio à perda de peso. O princípio ativo do Ozempic é a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, que promove a saciedade. Por conta deste mecanismo, ele ajuda a emagrecer.

O que é Ozempic?

O Ozempic é um medicamento que tem como princípio ativo a semaglutida, uma forma sintética do hormônio GLP-1, aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para o tratamento de diabetes tipo 2. Sua administração é feita por meio de uma caneta injetável e está disponível em apresentações de 0,25 mg, 0,5mg e 1mg.

Para que serve o Ozempic?

O remédio age no corpo imitando um hormônio ligado ao apetite e a alimentação, ajudando a estimular a produção de insulina e, assim, a diminuir os níveis de glicose no sangue do indivíduo. Por conta deste mecanismo, quem usa o remédio sente menos fome e, consequentemente, se alimenta menos e emagrece. No entanto, este medicamento não tem indicação na bula para o tratamento da obesidade.



Qual é o valor da caneta Ozempic?

O medicamento Ozempic possui um preço que varia entre R$ 700 e R$ 1.000.

Quais os riscos de tomar Ozempic?

Como todo medicamento, o Ozempic não é isento de efeitos colaterais. Mas esses efeitos podem ser ainda mais graves quando há uso indevido de um medicamento, como no caso do Ozempic para emagrecer.

Os principais riscos do medicamento são relacionados ao trato gastrointestinal:

Náuseas

Vômitos

Sensação de plenitude gástrica

Constipação ou diarreia

Cefaleia

Sensação de fraqueza

Há ainda risco de baixo nível de açúcar no sangue (hipoglicemia), inflamação do pâncreas, retinopatia diabética e reações alérgicas.



O que o Ozempic faz para emagrecer?

A semaglutida é o mais avançado até então no país entre os chamados análogos de GLP-1, classe de medicamentos que simulam o hormônio GLP-1 no corpo humano. Existem receptores desse hormônio em diversas partes do corpo. No pâncreas, por exemplo, essa interação aumenta a produção de insulina, necessária para pacientes com diabetes.

Já no estômago, o GLP-1 reduz a velocidade da digestão da comida e, no cérebro, ativa a sensação de saciedade. Esses mecanismos levam a pessoa a sentir menos fome e, consequentemente, reduzir as calorias ingeridas por dia. Com isso, perdem peso – cerca de 14,9% após 68 semanas com a dosagem de 2,4 mg, segundo um estudo publicado na New England Journal of Medicine.

Quando para de tomar Ozempic, a pessoa engorda?

Sim, relatos e dados preliminares de estudos mostram que pessoas que usam o Ozempic para emagrecer recuperam os quilos depois que param de tomar o remédio. As taxas e o tempo para o ganho de peso após a interrupção do tratamento variam de acordo com o indivíduo.



Qual a diferença do Ozempic para o Wegovy?

Ambos os medicamentos são canetas injetáveis semanalmente feitas de semaglutida. As diferenças são a dose do princípio ativo e a finalidade oficial registrada na bula.

O Ozempic é aprovado para diabetes tipo 2, e é vendido em três formulações: 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg. Já o Wegovy é aprovado para obesidade ou para pessoas com sobrepeso e pelo menos uma comorbidade relacionada ao peso. É vendido em cinco formulações, duas com doses mais altas da semaglutida: 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 1,7 mg e 2,4 mg.

Quais os perigos do Ozempic?

Quem utiliza a medicação sem orientação e indicação médica pode acabar tomando uma dose elevada de semaglutida e perder peso com muita rapidez, o que pode causar a famosa "face de Ozempic", além de sofrer efeitos colaterais mais sérios, como desnutrição e desidratação.

Um artigo publicado recentemente na revista Acta Pharmaceutica Sinica B concluiu que o uso prolongado destes medicamentos pode levar ao aumento do volume do intestino delgado e, consequente, obstrução do órgão.

