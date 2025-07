A- A+

saúde Queijo pode realmente estar ligado a mais pesadelos, descobrem cientistas Trabalho foi publicado na revista científica Frontiers in Psychology

O consumo de laticínios como o queijo, o leite fermentado e o requeijão em excesso está ligado à um sono de pior qualidade, de acordo com um novo estudo. Os pesquisadores descobriram que esse tipo de alimento possivelmente causa pesadelos devido a gases ou dores de estômago durante a noite, o que, por sua vez, impacta o período de descanso.

"A gravidade dos pesadelos está fortemente associada à intolerância à lactose e a outras alergias alimentares. Essas novas descobertas sugerem que mudar os hábitos alimentares de pessoas com algumas sensibilidades alimentares pode aliviar os pesadelos. Elas também podem explicar por que as pessoas frequentemente culpam os laticínios pelos pesadelos", afirma o principal autor do artigo, Tore Nielsen, da Universidade de Montreal.

A pesquisa, que nasceu da premissa de sabedoria popular que a comida afeta diretamente o sono, investigar, levou a equipe a entrevistar mais de mil estudantes da Universidade MacEwan. Eles responderam um questionário incluindo o tempo e a qualidade do sono, e qualquer associação percebida entre diferentes tipos de sonhos e diferentes alimentos. Assim como sobre a própria saúde mental e física e sua relação com a comida.

Dessa forma, os pesquisadores observaram que cerca de um terço dos entrevistados relataram pesadelos regulares. As mulheres eram mais propensas a se lembrar dos sonhos e a relatar sono de má qualidade e pesadelos, e quase duas vezes mais propensas que os homens a relatar intolerância alimentar ou alergia. Cerca de 40% dos participantes disseram que achavam que comer tarde da noite ou alimentos específicos afetavam seu sono; enquanto 25% achavam que determinados alimentos poderiam piorar seu sono.

Apenas uma proporção relativamente pequena — 5,5% dos entrevistados — sentiu que o que comiam afetava a qualidade dos seus sonhos, mas muitas dessas pessoas disseram que achavam que doces ou laticínios tornavam seus sonhos mais perturbadores ou bizarros.

Além disso, pessoas com má alimentação eram mais propensas a ter sonhos negativos e menos propensas a se lembrar dos sonhos. Os resultados foram publicados na revista científica Frontiers in Psychology.

"Os pesadelos são piores para pessoas com intolerância à lactose que sofrem de sintomas gastrointestinais graves e cujo sono é interrompido", ressalta Nielsen.

A equipe explica que é possível que as pessoas durmam menos porque comem menos, mas também é possível que não comam bem porque não dormem bem, ou que outro fator influencie tanto o sono quanto a dieta. Mais pesquisas serão necessárias para confirmar essas ligações e identificar os mecanismos subjacentes.

"Precisamos estudar mais pessoas de diferentes idades, de diferentes estilos de vida e com diferentes hábitos alimentares para determinar se nossos resultados são realmente generalizáveis para uma população maior", conclui Nielsen.

