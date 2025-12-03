A- A+

Saúde Pública SUS terá teleatendimento para problemas com jogos de apostas em parceria com o Sírio-Libanês a parti Devem ser oferecidos cerca de 450 atendimentos mensais

O governo federal vai lançar, em fevereiro de 2026, um serviço de teleatendimento para pessoas com problemas relacionados a jogos de apostas, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. O anúncio foi feito nesta quarta-feira durante a apresentação das ações integradas entre os ministérios da Fazenda e da Saúde para lidar com os impactos do avanço das apostas online no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, a plataforma deve oferecer 450 atendimentos mensais, com possibilidade de expansão conforme a demanda. O serviço será responsável por orientar quem busca ajuda, identificar sinais de uso problemático do jogo e encaminhar para atendimento presencial quando necessário.

O canal remoto será integrado à Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o que permitirá que os casos recebidos pelo teleatendimento sejam acompanhados por unidades como CAPS, equipes de saúde mental e serviços da atenção básica.

A iniciativa também se conecta à nova ferramenta de autoexclusão centralizada, apresentada pela Fazenda, que permitirá que o usuário bloqueie o acesso a sites de apostas. Pessoas que optarem pela autoexclusão poderão ser encaminhadas diretamente ao atendimento remoto para receber suporte inicial.

De acordo com os ministérios da Fazenda e Saúde, o governo ainda prepara um autoteste sobre problemas com jogo, que estará disponível no WhatsApp do OuvSUS (136) e no aplicativo Meu SUS Digital, com orientações sobre sinais de alerta e rotas de cuidado.

A procura por apoio desse tipo tem crescido na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, foram 2.262 atendimentos relacionados a problemas com jogo em 2023, 3.490 em 2024 e 1.951 apenas no primeiro semestre de 2025.

