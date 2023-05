Vacinas francesas contra gripe aviária testadas em patos são "muito eficazes"

A- A+

Duas vacinas testadas na França contra a gripe aviária foram "muito eficazes" na proteção de patos mulard, criados para fazer foie gras, disse a agência de saúde Anses à AFP na quinta-feira (25).

Os "resultados favoráveis fornecem garantias suficientes para lançar uma campanha de vacinação a partir do outono de 2023", disse o Ministério da Agricultura em seu site. Por causa da gripe aviária, mais de 20 milhões de aves foram abatidas na França em 2021-2022 e mais de seis milhões em 2022-2023.

No ano passado, duas vacinas produzidas pelos laboratórios Boehringer Ingelheim e Ceva Santé Animale começaram a ser testadas na França. Vacinas com outras espécies de aves foram experimentadas em outros países europeus.

Com a vacinação, "muito pouca excreção do vírus foi encontrada nos animais inoculados", disse à AFP Béatrice Grasland, chefe do laboratório nacional de referência para influenza aviária Ploufragan-Plouzané-Niort de Anses.

As duas vacinas tiveram resultados "muito semelhantes" e "quase interromperam a transmissão direta" e "suprimiram" a transmissão indireta, pelo ar, indicou, avaliando o método como "muito eficaz".

Segundo o especialista, os patos vacinados apresentaram um “muito bom nível de proteção (…) mesmo em contato direto, no mesmo parque, com excrementos” de patos infetados. Os patos são altamente sensíveis ao vírus e o espalham no ambiente antes mesmo de apresentarem sintomas, contribuindo para uma propagação silenciosa da doença.

A gripe aviária também está se espalhando na América Latina, onde foram registrados casos desde outubro do ano passado, em países como México, Honduras, Guatemala, Panamá, Venezuela, Uruguai, Paraguai e Argentina.

No Brasil, as autoridades de saúde declararam estado de "emergência de saúde animal" na última segunda-feira após a confirmação de 8 casos em animais silvestres, a fim de evitar que o vírus chegue à produção de aves de criação.

No Chile, a gripe aviária matou quase 9 mil animais marinhos este ano, segundo dados do Serviço Nacional de Pesca divulgados na quinta-feira.

