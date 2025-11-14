A- A+

Saúde SBP defende presença de 4 mil pediatras no SUS para fortalecer a Atenção Primária A "Carta de Recife" foi divulgada nesta sexta-feira (14), na capital pernambucana

Com o objetivo de reiterar a necessidade da presença de pediatras no SUS, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou, nesta sexta-feira (14), a "Carta de Recife".

O documento, aprovado pelo Conselho Superior da entidade durante o 16º Congresso Brasileiro Pediátrico de Endocrinologia e Metabologia (Cobrapem), ressalta a urgência de garantir os pediatras na Atenção Primária à Saúde (APS) em todo o país.

Com quase cinquenta mil pediatras titulados para quarenta e cinco milhões de crianças e adolescentes no Brasil, a SBP propõe a incorporação de 2 a 3 mil pediatras nas equipes de saúde da família, podendo chegar a um máximo de 4 mil profissionais, conforme as condições locais de saúde e o perfil da população.

“A presença do pediatra, não é para substituir, mas sim para somar, unir e fortalecer as equipes e o sistema”, destaca um trecho documento.

De acordo com o documento, a proposta da SBP configura uma política de saúde de alto impacto social, mais segura, com menor risco e redução de custos: menos pedidos de exames, procedimentos e internações desnecessários; menor chance de doenças agudas se tornarem crônicas; e menor probabilidade de desenvolvimento de doenças crônico-degenerativas no futuro.

A entidade avalia que cerca de 90% das demandas de saúde da população podem ser identificadas e solucionadas no âmbito da APS.

