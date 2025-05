A- A+

EDUCAÇÃO SBPC 2025 na UFRPE: inscrições abertas para o maior evento científico da América Latina De 13 a 19 de julho, a 77ª Reunião Anual da SBPC será realizada na UFRPE, na capital pernambucana, com participação gratuita e programação para todos os públicos

Faltam poucas semanas para o início da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada de 13 a 19 de julho, na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Recife. As inscrições estão abertas no site do evento e a participação é gratuita para o público geral.

Com o tema “Progresso é Ciência em Todos os Territórios”, esta RA propõe um olhar atento às especificidades de cada região do país, do campo às cidades, promovendo a ciência como ferramenta para enfrentar desigualdades e construir soluções sustentáveis e inclusivas.

Taxas são aplicadas apenas para quem deseja participar dos minicursos e webminicursos, submeter trabalhos à Sessão de Pôsteres ou adquirir o material oficial do evento.

A programação contará conferências, mesas-redondas, exposições interativas, atividades culturais, minicursos, webminicursos e a tradicional Sessão de Pôsteres.

Uma sessão especial marcará os 40 anos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), destacando sua trajetória e contribuições para o avanço da ciência brasileira. Além disso, a edição de 2025 traz novidades:

A SBPC Afro e Indígena agora é SBPC Afro, Indígena e Comunidades Tradicionais, ampliando os diálogos com saberes diversos do Brasil profundo;

A Comissão SBPC Mulher estreia na Reunião, com um seminário interdisciplinar sobre interseccionalidades de gênero, raça, classe e geração nas políticas públicas de ciência, tecnologia e educação.

Especialistas de diversas áreas e instituições discutirão temas como equidade de gênero e raça na ciência, impactos dos agrotóxicos na saúde, valorização de saberes tradicionais, uso da inteligência artificial na medicina, e políticas públicas para o semiárido.

A programação também abordará desafios como segurança hídrica, mudanças climáticas, computação quântica e robótica educacional.

Entre os destaques, está a forte presença de pesquisadores do Nordeste e a participação de comunidades indígenas, quilombolas, cientistas populares e lideranças locais, com painéis voltados à inclusão, diversidade e descentralização da ciência.

“Há grande expectativa e entusiasmo em torno desta edição da Reunião Anual”, afirma Claudia Linhares Sales, secretária-geral da SBPC e coordenadora-geral do evento. Segundo ela, o retorno a Recife, pela sexta vez, ganha um significado especial por marcar a estreia da UFRPE como sede do evento.

“Voltar sempre traz o desafio de manter — e superar — o sucesso das edições anteriores. Por isso, buscamos representar a diversidade de territórios e públicos que participam das reuniões anuais. A programação foi cuidadosamente pensada para apresentar as principais inovações em ciência, tecnologia, educação e outros temas estratégicos, com um olhar voltado para o futuro”, destaca.

“Pensamos em uma programação plural, que dialoga com o Brasil real e valoriza a ciência como ferramenta de transformação social”, complementa Sales.

Segundo ela, a escolha da UFRPE também representa um gesto simbólico importante: levar a ciência ao interior, ao semiárido, às universidades que muitas vezes não estão nos grandes centros, mas são fundamentais para o desenvolvimento do País.

Veja também