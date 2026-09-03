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CIÊNCIA SBPC abre inscrições para 8ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher Premiação é voltada para meninas do ensino médio e da graduação que desenvolvem pesquisas científicas

Estudantes do ensino médio e da graduação podem se inscrever até o dia 30 de outubro na 8ª edição do Prêmio Carolina Bori Ciência & Mulher.

A iniciativa, promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), vai selecionar seis jovens pesquisadoras e distribuir premiações de R$ 10 mil e R$ 13 mil, de acordo com o nível de ensino.

Serão escolhidas três estudantes do ensino médio e três da graduação. As vencedoras serão distribuídas entre as áreas de Humanidades; Biológicas e Saúde; e Engenharias, Exatas e Ciências da Terra.

A premiação é voltada a pesquisas de iniciação científica que apresentem criatividade, rigor metodológico e potencial de contribuição para a ciência no país.

Além do valor em dinheiro, as selecionadas receberão um troféu, terão a oportunidade de apresentar os trabalhos durante a 79ª Reunião Anual da SBPC, em julho de 2027, e participarão de uma mentoria com pesquisadores. O resultado deve ser divulgado até 15 de janeiro de 2027.

A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para 11 de fevereiro de 2027, durante as celebrações do Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. O evento terá transmissão ao vivo pelo canal da SBPC no YouTube.

Como participar?

Para se candidatar, é necessário apresentar uma carta de recomendação de um professor, orientador, coordenador de escola ou organizador de olimpíadas e feiras científicas nacionais.

A inscrição é feita exclusivamente por formulário online, com o envio da documentação exigida.

Os critérios de participação, documentos necessários e demais regras da premiação estão disponíveis no edital divulgado.

Demais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].

“O Prêmio Carolina Bori tem crescido a cada edição e conquistado cada vez mais relevância. Esse avanço evidencia a força das mulheres e meninas pesquisadoras do nosso País, mas também reforça a importância de reconhecer, valorizar e dar visibilidade ao trabalho que elas desenvolvem. Este ano trazemos um incentivo ainda maior com o aumento nos valores dos prêmios", destacou a vice-presidente da SBPC e coordenadora desta edição, Soraya Smaili.

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