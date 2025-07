A- A+

RECIFE 77º SBPC: encontro no Recife promove debate sobre progresso da ciência em todos os territórios Programação conta com debates, exposições interativas, apresentações culturais e mais de 200 atividades gratuitas

Com intuito de promover oportunidade rica em aprendizagem, conhecimento e networking, o 77º encontro da Sociedade Brasileira Para o Congresso da Ciência (SBPC) começa neste domingo (13) e vai até o dia 19 de julho. No primeiro dia, o encontro acontece às 17h30, no Teatro do Parque, centro do Recife.

A partir da segunda (14), as atividades se concentram no Campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), em Dois Irmãos, Zona Norte da capital.

Os detalhes da SBPC foram repassados à imprensa durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (10), no auditório da Biblioteca Setorial da UFRPE, com a presença da reitora, Maria José Sena, e de coordenadores das tendas onde acontecerão atividades segmentadas, de acordo com os temas propostos. São eles:

SBPC Criança – iniciação científica para os pequenos;

SBPC Jovem – oficinas, planetário e feira de ciências para estudantes;

SBPC Afro-Indígena e Comunidades Tradicionais – rodas de conversa e oficinas com povos originários e tradicionais;

SBPC Mulher – debates sobre gênero, raça e geração na ciência;

SBPC Cultural – apresentações artísticas e gastronomia multicultural.

Serão mais de 200 atrações abertas ao público, que vai poder participar ativamente de oficinas, exposições, palestras, rodas de conversa, feiras científicas, apresentações culturais e atividades para todas as idades, devendo reunir cientistas do Brasil e do exterior, além de estudantes, professores, lideranças sociais, representantes de povos tradicionais e diversos setores da sociedade.

O tema deste ano será “Progresso é ciência em todos os territórios”. É a sexta vez que o Recife sedia um evento desse porte, sendo a primeira na UFRPE. A expectativa é de receber 20 mil pessoas pelos espaços temáticos, durante a semana.

As inscrições são gratuitas e estão abertas, no site oficial as SBPC. Para fazer os minicursos, que são pagos, os interessados também precisam entrar na página. São mais de 65 opções.

A reitora da UFRPE, Maria José Sena, comemora o fato de a instituição de ensino dirigida por ela se tornar, em proporções ainda maiores, um verdadeiro celeiro de conhecimento que emana para o povo, recebendo um evento de tamanha magnitude.

A reitora da universidade, Maria José Sena | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Aqui, muitos sonhos começam a ser elaborados, a partir dessas visitas, porque a gente recebe jovens, crianças e, a partir do momento que elas têm contatos com os experimentos, com os trabalhos científicos e as palestras, já sabem o que vão fazer. Imagina quando eles virem o professor Miranda fazer o lançamento dos foguetes? Já ficam todos apaixonados. Quando eles trabalham com os robôs, ficam entusiasmados. É uma alegria muito grande receber esse evento”, expressou ela.

ExpoT&C

Considerada a maior mostra científica do Brasil, a Exposição de Ciência, Tecnologia e Inovação conta com estandes interativos de universidades, startups, museus, centros de pesquisa e agências de fomento.

Responsável pela coordenação da SBPC Jovem, o professor Rafael Prado falou sobre os pontos altos desse setor. Segundo ele, o público vai poder participar de uma "arena gamer", "arena robótica", além do lançamento de um podcast voltado para esse grupo de pessoas.

Prado destacou a programação da SBPC Jovem | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A gente vai ter o ‘Jovem Pod’ e, dentre outras atividades, o lançamento de foguete, todos os dias, das 10h às 15h30. Vocês vão acompanhar o professor Miranda, do lado de fora da nossa tenda, para fazer essa atividade. Não perca essa atração incrível. Além disso, teremos uma feira de ciências nacional, com atrações, vários projetos sendo apresentados, com representação de 19 estados brasileiros. Não perca essa chance e venha aqui para dentro da Rural”, convidou ele.

Protagonismo feminino

Para mostrar que o lugar da mulher é onde ela quiser, a tenda SBPC Mulher trará temas ligados ao protagonismo feminino e a presença da mulher em campos ligados aos setores tecnológico e científico, como explica a coordenadora desse segmento, professora Rosário Andrade.

Professora Rosário Andrade, coordenadora do SBPC Mulher | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“A gente vai ter oficinas, rodas de conversas e jogos interativos. Vai servir para todas as idades e nós vamos conversar sobre diversos temas. Além disso, vamos ter recital de poesias e vamos trabalhar temas como as questões de raça, etnia, idade, que são obstáculos, muitas vezes, para as mulheres em todos os espaços. Ainda vamos trabalhar sobre a questão de mulheres e meninas em meio ambiente, sobre saúde, violência, cura, sobre as comunidades tradicionais, entre outros temas”, adiantou.

Homenagens

No dia da abertura, no Teatro do Parque, a SBPC vai homenagear três mulheres que deixaram profundo legado nas histórias científica e tecnológica de Pernambuco.

Veja quem são as homenageadas

Tânia Bacelar , símbolo da luta por um Nordeste mais justo e inclusivo;

, símbolo da luta por um Nordeste mais justo e inclusivo; Lúcia Melo , cientista, pioneira na formulação de políticas públicas de ciência e tecnologia e primeira mulher a presidir a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe);

, cientista, pioneira na formulação de políticas públicas de ciência e tecnologia e primeira mulher a presidir a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco (Facepe); Silke Weber, educadora e ex-secretária estadual de Educação, reconhecida pela atuação em defesa da igualdade e da qualidade no ensino público.

Inclusão

O encontro também é uma rica oportunidade para promover a inclusão, através da acessibilidade, deixando a mensagem clara de que todos os públicos podem ir ao evento, independentemente de qualquer limitação.

“Nós teremos, além dos recursos básicos, que são a audiodescrição e libras [Língua Brasileira de SInais], o apoio para deslocamento. Os monitores foram treinados para auxiliar pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. Teremos um carro de apoio, caso seja necessário", explicou Patrícia Pordeus, coordenadora do SBPC Acessibilidade.

Patrícia Pordeus, coordenadora do SBPC Acessibilidade | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Também temos guias para pessoas com deficiência visual, monitores que são fluentes em libras para prestar alguma informação ao público surdo, usuário da língua de sinais e também teremos salas para apoio e regulação de pessoas neurodivergentes, que vão estar espalhadas nos dois lados da universidade, para que possa acolher toda a população. Além dos monitores que vão estar rodando sinalizados com o colete da acessibilidade pelo evento, também vamos ter um QR Code em que esses serviços podem ser solicitados”, acrescentou ela.

Povos originários e tradicionais

A história também tem lugar cativo na 77ª edição do encontro da SBPC. Os povos afro-indígena e comunidades tradicionais também marcarão presença nas rodas de conversa e oficinas, através do SBPC Povos Originários e Comunidades Tradicionais, conforme explica a coordenadora Ana Marinho Silveira.

Ana Marinho Silveira coordena o SBPC Povos Originários e Comunidades Tradicionais | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

“Teremos um espaço chamado ‘Cine Povos’, onde todas as pessoas que vierem nos visitar vão ter a oportunidade de conhecer os povos originários e as comunidades tradicionais. Nesses dias, esses povos vão vir aqui para debater em algumas rodas de conversa. Vamos ter documentários, pela manhã, e alguns eventos de filmes e debates, à tarde. A programação conta, ainda, como as partes cultural, artesanal e algumas comidas típicas. É muito importante a participação de todos para conhecer esses povos e as diversas culturas e saberes”, comentou ela.

Presença marcante de ministros

O evento não deve mexer apenas com o cenário local. Até o momento, segundo a organização do encontro, três ministros de Estado confirmaram presença.

Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), Camilo Santana (Educação) e Wolney Queiroz (Integração e Desenvolvimento Regional) vão marcar presença e acompanhar o desempenho deste encontro.

