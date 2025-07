SBPC Criança: veja atividades voltadas ao público infantil em evento científico na UFRPE

A- A+

Crianças de até seis anos têm explorado a ciência de um jeito natural e divertido na tenda SBPC Criança, instalada no campus da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos.



O público infantil pode acompanhar livros, histórias e brinquedos feitos de material reciclável. A atividade integra a programação da 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que acontece até este sábado (19), com entrada gratuita.

O espaço, que funciona das 9h às 18h, foi pensado para estimular desde cedo a imaginação, a criatividade e o contato com o conhecimento.



As atividades são conduzidas por estudantes de graduação da UFRPE e coordenadas pelas professoras Ywanoska Gama (curso de Pedagogia), Carmi Ferraz e Ângela Maria Miguel (Ciências do Consumo), com foco no desenvolvimento de habilidades fundamentais para o pensamento científico.

“A proposta é explorar a ludicidade, o contato com a literatura, a mediação de leitura e a contação de histórias. Trabalhamos com o público de 0 a 6 anos, promovendo a curiosidade, o desejo de construir e a liberdade de criar, elementos essenciais para o surgimento do espírito científico”, explicou Ywanoska.

Entre as atividades oferecidas estão a oficina de leitura, às 10h e às 15h, construção de brinquedos com materiais recicláveis, oficinas de origami, além de espaços dedicados à ciência natural na infância, como o uso de pedrinhas, folhas e galhos em atividades abertas e sensoriais.

A proposta, segundo as educadoras, é valorizar a ciência como parte do cotidiano, fazendo com que as crianças compreendam o mundo ao seu redor por meio da experimentação, da liberdade de movimento e da observação.

Painéis sensoriais e ambientes coloridos completam o cenário, pensado para acolher, inspirar e encantar.

Mais do que uma tenda, a SBPC Criança é uma semente: um espaço onde o brincar e o aprender se encontram, formando os alicerces para o surgimento de futuros cientistas: atentos, sensíveis e apaixonados pelo conhecimento.



Programação para o feriado

Outra opção para os jovens na 77ª Reunião Anual da SBPC é a Feira de Ciências nesta quarta-feira (16), feriado municipal no Recife.



Com entrada também gratuita, o evento oferece uma oportunidade única de lazer educativo, com experiências interativas, oficinas, atrações tecnológicas e muita troca de conhecimento.

O evento é aberto ao público das 9h às 17h. A Feira de Ciências é um convite para as famílias que querem aproveitar o feriado de forma diferente, com diversão, criatividade e contato direto com a ciência do dia a dia.

Crianças, jovens e adultos poderão circular pelos estandes, participar de experiências científicas, conhecer inovações, brincar com robôs, assistir a sessões no planetário e se surpreender com o universo do conhecimento.

