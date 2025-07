A- A+

Conhecimento Com programação para todas as idades, 77ª Reunião Anual da SBPC acontece no Recife; veja atividades A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência realiza um dos maiores congressos científicos da América Latina

Com uma programação para todas as idades, a cidade do Recife vai receber a 77ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), com uma série de debates, exposições interativas, apresentações culturais e mais de 200 atividades gratuitas.

O evento gratuito, com exceção dos minicursos, vai acontecer de forma inédita na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no campus Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

A abertura está prevista para o próximo domingo (13), às 17h30, no Teatro do Parque, área central da capital pernambucana.

Os ingressos para reserva, limitados, começam a ficar disponíveis a partir desta terça-feira (8) até a véspera da cerimônia, na plataforma Sympla (clique aqui para acessar).

Depois da cerimônia de abertura, as atividades se concentram na UFRPE do dia 14 deste mês até o dia 19.

Em visita à Folha de Pernambuco nesta segunda-feira (7), a assessora de comunicação do evento, Jô Mazzarolo, destacou o papel da UFRPE em receber esta edição do encontro.

“Esse é um daqueles eventos que você tem que planejar o que é que vai fazer. Você pode levar as crianças. Não tem divisão entre as tendas, pode ir passando de uma para outra”, disse.

Jô Mazzarolo, assessora de comunicação do evento. Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

Mulheres em destaque

A principal novidade da edição deste ano, que tem o tema "Progresso é ciência em todos os territórios", é a inclusão da SBPC Mulher com rodas de conversas, trocas de experiências e exposições pela ótica feminina.

O objetivo é incentivar o diálogo sobre a importância da redução das várias formas de desigualdade.

A programação científica conta com a presença de instituições, cientistas, pesquisadores, representantes de povos tradicionais, professores e estudantes de todo o Brasil, além de alguns convidados internacionais.

Conferências, mesas-redondas, painéis, minicursos, sessões de pôsteres, exposições científicas interativas, atrações culturais e oficinas educativas farão parte de toda a semana de programação na UFRPE.

Além de representantes da comunidade acadêmica, o evento terá a presença de figuras importantes do cenário político. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos e o ministro da Educação, Camilo Santana, por exemplo, estão confirmados.

Todas as idades

Em razão do mês de férias escolares, os pais ou responsáveis podem levar as crianças e adolescentes para aproveitar o espaço de brincadeira e aprendizagem.

O encerramento do evento, inclusive, está marcado como o “Dia da Família na Ciência”, dedicado a experiências lúdicas e participativas para todas as idades.

Durante todos os dias do evento vai estar funcionando o Espaço SBPC - Criança. O público-alvo são os pequenos de 1 a 6 anos de idade, que vão explorar leitura livre e exploração de livros; brincadeiras cantadas; desenho e pintura; e confecção de brinquedos com material reciclável.

Os horários para mediação de leitura e contação de histórias serão divididos nos turnos da manhã e da tarde. O primeiro horário é das 9h às 11h e o segundo das 15h às 17h.

As crianças acima de 6 anos e os adolescentes podem curtir o SBPC Jovem, que tem uma programação específica com planetário, oficinas e feira de ciências (nacional e estadual).

Os projetos de âmbito nacional estão marcados para 14 e 15 de julho, das 8h45 até 18h30. Já os projetos de estudantes de Pernambuco terão os estandes nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho das 8h45 até 18h30 e, no último dia, das 8h45 às 17h30.

Outras possibilidades na programação são: SBPC Afro-Indígena e Comunidades Tradicionais, com rodas de conversa e oficinas com lideranças quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e povos de terreiro; além do SBPC Cultural, com apresentações artísticas, exposições e uma tenda gastronômica multicultural com sabores de diversas regiões do Brasil.



Confira a programação:





SBPC Mulher - Programação by Geison Macedo

SBPC - Programação Científica by Geison Macedo

SBPC - Programação Jovem - Estaduais by Geison Macedo

SBPC Jovem -Programação by Geison Macedo

Veja também