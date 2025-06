SBT dá prêmio de R$ 1 milhão em programa de Patrícia Abravanel

A- A+

A participante Tatiana Silva ganhou R$ 1 milhão no Programa Silvio Santos desse domingo, 8, apresentado por Patrícia Abravanel no SBT.

O prêmio envolvia uma das dinâmicas da Tele Sena, título de capitalização do Grupo Silvio Santos. Nela, Tatiana deveria tirar três fotos com a imagem do valor, após um sorteio para disputar o prêmio.

A moradora de Palhoça, em Santa Catarina, conseguiu vencer a prova e acumulou o montante.

Patrícia Abravanel ficou animada com a quantia ganha por Tatiana: "É um valor que muda a vida! Que vocês usufruam com saúde e com alegria."

Não é a primeira vez que a emissora concede um prêmio do mesmo valor: além do ganhador do Show do Milhão, outros 12 participantes de diferentes dinâmicas e programas do SBT já acumularam o montante.



Veja também