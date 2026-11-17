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saúde SC retoma alojamento de aves após controle da Doença de Newcastle Cinco focos da doença foram identificados no oeste catarinense

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) anunciaram, nesta terça-feira (17), o fim das restrições ao trânsito e ao alojamento de aves em granjas de localidades do oeste catarinense onde foram registrados focos da Doença de Newcastle.

Segundo a Cidasc, a retomada dos alojamentos nas granjas da área de emergência zoossanitária devidamente saneadas representa um importante passo para a normalização da avicultura catarinense, embora as restrições comerciais à exportação e os períodos de vazio sanitário habitualmente adotados pelo setor sigam em vigor.

Técnicos da Cidasc realizaram investigações epidemiológicas em cinco propriedades do oeste catarinense: dois na cidade de Nova Itaberaba; dois em Nova Erechim e um em Coronel Freitas.

Em nenhuma das propriedades foram encontradas aves com a sintomatologia da Doença de Newcastle e os casos foram encerrados após os estabelecimentos serem limpos e desinfectados.

Seguindo protocolos internacionais zoossanitários, a partir da confirmação do primeiro foco da doença, em 18 de outubro deste ano, 251 estabelecimentos de avicultura comercial localizados em um raio de 10 quilômetros dos focos foram vistoriados, com avaliação das condições clínicas das aves.

As ações também contemplaram propriedades com criação de aves para subsistência, totalizando mais de 3,6 mil propriedades inspecionadas em menos de um mês.

“As atividades de vigilância epidemiológica prosseguem”, informou a Cidasc, em nota na qual explica que, para evitar o surgimento de novos casos na região, algumas propriedades rurais foram vistoriadas mais de uma vez desde o início da emergência. zoossanitária.

Simultaneamente, foram promovidas ações de educação, incluindo orientações aos produtores rurais, palestras e reuniões com a comunidade.

Entenda

Um foco da doença de Newcastle foi identificado no último dia 18, em um estabelecimento de avicultura comercial de corte de perus de Nova Itaberaba.

No mesmo dia, o ministério da Agricultura e Pecuária determinou que o Serviço Veterinário Oficial de Santa Catarina interditasse o estabelecimento. A pasta também ordenou que a movimentação de aves fosse suspensa e que medidas de controle, contenção e erradicação fossem executadas.

Entre as medidas adotadas está a publicação da Portaria Mapa 962, com a qual o ministério declarou estado de emergência zoossanitária, pelo prazo de 60 dias, nos municípios de Nova Itaberaba, Águas Frias, Coronel Freitas e Nova Erechim, em Santa Catarina.

O ministério notificou oficialmente a ocorrência de casos à Organização Mundial de Saúde Animal (Omsa) e comunicou o foco a parceiros comerciais bilaterais, compartilhando informações técnicas iniciais sobre o evento e medidas sanitárias adotadas.

Doença

A doença de Newcastle afeta aves domésticas e silvestres e é causada por vírus virulento do paramixovírus aviário do sorotipo 1 (APMV-1), conforme critérios estabelecidos pela Omsa.

A ocorrência em Santa Catarina foi identificada durante investigação epidemiológica conduzida pelo serviço veterinário oficial do estado e confirmada por meio de análise realizada no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo.

Cabe destacar que, de acordo com a Cidasc, a Doença de Newcastle não representa risco à saúde humana por meio do consumo de carne de aves e ovos, desde que esses produtos sejam provenientes de estabelecimentos devidamente inspecionados e submetidos aos controles sanitários oficiais.

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