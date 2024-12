A- A+

Saúde 'Science' elege droga contra HIV descoberta do ano O vírus da aids continua a infectar mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo

Uma das mais importantes revistas científicas do mundo, a americana Science elegeu como o maior avanço científico de 2024 o desenvolvimento do lenacapavir - remédio injetável capaz de prevenir em praticamente 100% a infecção pelo HIV.



O vírus da aids continua a infectar mais de 1 milhão de pessoas por ano no mundo.

Embora a nova droga não seja uma vacina - ela não ‘ensina’ o sistema imunológico a impedir a entrada do vírus no organismo -, na prática, funciona como um imunizante, ao deter a replicação do HIV.

A medicação ainda precisa ser aprovada pelas agências sanitárias (caso da Anvisa, no Brasil, e do FDA, nos Estados Unidos) e só deve estar disponível a partir de 2026. Mas já crescem as discussões sobre quem terá acesso ao produto.

Cada dose oferece proteção por 6 meses. Testes clínicos em mulheres e adolescentes na África revelaram proteção de 100%, enquanto testes com pessoas de diferentes gêneros em vários continentes apresentaram proteção de 99,9%.

Resposta mais próxima

"No último congresso internacional de HIV e aids, ficou explícito para todos os gestores do mundo que o lenacapavir é a resposta mais próxima à vacina contra o HIV e à eliminação da transmissão do vírus e da síndrome no mundo", disse o diretor do Departamento de HIV, Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Draurio Barreira, na 45ª reunião do conselho executivo do Unitaid em Johannesburgo, África do Sul.

A Unitaid é uma organização internacional que promove projetos para ampliar o acesso a medicamentos a preços reduzidos. "Contudo, o alto custo do medicamento é um desafio, particularmente para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Por isso, fomos enfáticos durante a reunião da necessidade da criação de uma aliança global para acesso ao remédio."

A farmacêutica Gilead, responsável pela inovação, fez acordo de licenciamento com seis laboratórios, para garantir a produção de uma versão genérica de baixo custo, que será distribuída aos 120 países mais pobres. Mas nações consideradas de renda média - como o Brasil e boa parte da América Latina, onde parte dos estudos sobre o novo fármaco foram feitos - ficaram de fora dessa lista.

Com isso, há um temor de que os programas de saúde pública desses países não terão condições financeiras de custear o tratamento. Pesquisadores estimam que duas doses anuais do medicamento (que ofereceriam proteção por um ano) custem, por pessoa, entre US$ 25.395 e 44.918 (cerca de R$ 153 mil e 271 mil, na cotação atual).

O lenacapavir age na cápsula de proteína que envolve o material genético do vírus. Ao tornar esse invólucro extremamente rígido, a droga bloqueia estágios cruciais na replicação do HIV.

