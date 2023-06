Scioli lança candidatura na Argentina: "É preciso desestressar o país"

A- A+

Aos 66 anos, Daniel Osvaldo Scioli tem dois braços direitos ortopédicos. Em suas conversas habituais, o acidente de barco em que perdeu o braço, em dezembro de 1989, nas águas do rio Paraná, é tema recorrente, com o qual evoca seu passado de atleta, e usa como metáfora para a política profissional.

“Vou concorrer, mesmo que digam que tenho que ter os dois braços”, diz o embaixador da Argentina no Brasil em entrevista ao jornal espanhol El País, de sua casa no Delta do Tigre, no norte da província de Buenos Aires.

Escolhido por Cristina Kirchner para disputar contra Mauricio Macri nas eleições presidenciais de 2015, o peronista moderado pretende repetir a nomeação e abriu um processo na justiça eleitoral contra o regimento interno elaborado por Máximo Kirchner, filho da vice-presidente, deputado e líder do peronismo em Buenos Aires.

Scioli mora em uma propriedade que conta com heliporto privativo, palmeiras, piscina e quadra esportiva. A entrevista acontece em uma das salas da área central onde há retratos de família, capa da revista Caras de 2022 com a manchete "Daniel Scioli e Gisela Bergen apaixonados" (Bergen é mãe de sua filha de 6 anos) e uma foto com Alberto Fernández e Luiz Inácio Lula da Silva.

Cristina e Máximo Kirchner não queriam que houvesse competição interna pela candidatura peronista à Presidência. Por que, apesar desse pedido, o senhor...?

[Interrompendo] Nenhum de nós disse isso. São uma das coisas que se inventam na Argentina. Podem ter seu ponto de vista e eu tenho o meu. As Paso [Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias] permitem ao povo argentino ordenar as candidaturas dentro de todos os espaços políticos. Eu considero o melhor. Como acontece em outros países do mundo.

Na coalizão do governo (União pela Pátria, que substituiu a Frente de Todos) há três correntes: a maioritária, de Cristina Kirchner, a Frente Renovadora, do ministro da Economia, Sergio Massa, e a do presidente Alberto Fernández. Onde você está localizado?

Pertenço ao peronismo.

Mas isso une a todos. Então o senhor não está localizado em nenhuma das três correntes?

Sou o embaixador político indicado pelo presidente no Brasil, cujo documento passou pelo Senado presidido pela vice-presidente.

Por que o senhor insiste na moderação quando o eleitorado, segundo as pesquisas, parece mais atraído por opções não moderadas, como o libertário Javier Milei ou Patricia Bullrich, do Juntos pela Mudança?

Bem, isso é relativo. Veja os resultados do Avança Liberdade, de Milei, nas eleições provinciais [perdeu em todos os distritos onde teve candidatos]. As pesquisas hoje são peças de publicidade. Aqui e no mundo. No Brasil disseram que Lula ganharia por 20% e ele ganhou por 1%. Em 2015 falaram que eu ganharia de [Mauricio] Macri e acabei perdendo. Há muitas pessoas que não estão respondendo às perguntas porque há raiva contra a política. O famoso ranço.

Como o senhor explica esse raiva da política?

As pessoas não encontram as respostas de acordo com as suas expectativas e muitas das discussões políticas não as interessam. As coisas que precisam ser discutidas são as da vida cotidiana, como inflação ou insegurança. As pessoas estão muito sensíveis.

O senhor era um outsider e depois de ocupar cinco cargos (deputado, secretário de Turismo, vice-presidente, governador e agora embaixador), já é um insider. O que você pode oferecer de novo para a sociedade argentina?

Minha experiência renovada, modernizada, com uma agenda para o futuro. As pessoas exigem uma alternativa previsível, confiável, experiente e que gere acordos com o país e com o mundo. Minha experiência no Brasil me dá a oportunidade de me renovar, de me atualizar, de entender que o mundo mudou e que temos que projetar a Argentina no futuro com um choque de desenvolvimento produtivo. Precisamos de mais exportações e encarar os principais problemas do país: inflação, salários insuficientes, necessidade de mais trabalho. Vou conseguir o que o país quer e o que os trabalhadores querem: certeza, previsibilidade e que seus direitos não sejam atropelados. Existem as propostas que querem explodir tudo, como dolarizar a economia.

O senhor já disse que tem diferenças com Javier Milei, como a dolarização da economia, mas também pontos em comum. Quais são essas coincidências?

Tenho uma forma de trabalhar muito aberta e aprendi isso com o Lula na eleição de seu vice-presidente [o centrista Geraldo Alckmin], com os acordos que ele fez e sua proposta de abordar quem pensa diferente. Por exemplo, agora no Brasil está em discussão a redução e simplificação do pagamento de impostos, questão que Milei mencionou e que tenho no meu programa de governo. Sou contra a dolarização. Meu caminho é a soberania monetária, energética, alimentar e de recursos recursos naturais. Empresas estratégicas como a Aerolíneas Argentinas não podem ser deixadas à própria sorte em uma atividade cada vez mais próspera como o turismo. No Brasil, como embaixador, mostrei minha capacidade de conseguir muitas coisas com o governo de [Jair] Bolsonaro que pareciam impossíveis: conseguimos fazer do Brasil novamente o principal parceiro comercial da Argentina e conseguimos salvar o Mercosul.

O que o senhor levará das duas presidências de Cristina Kirchner e do atual governo de Alberto Fernández?



De Cristina, a recuperação dos salários, ela fixou os salários mais altos da América Latina, uma melhor distribuição de renda, a recuperação da YPF [a estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales], já que graças a isso podemos falar de soberania energética e excedente energético. A presidência de Alberto é marcada por acontecimentos imprevisíveis como a pandemia, a guerra na Ucrânia e a seca, mas ainda gera empregos, entregou mais de 120 mil casas, investiu em ciência, tecnologia e infraestrutura. É preciso mudar o que precisa ser mudado e construir sobre o que já foi construído.

Como o senhor planeja reduzir a inflação de 114% ao ano?



É preciso recompor nossas reservas, alcançar o equilíbrio fiscal via crescimento e não via cortes, e reduzir gradativamente a taxa de juros. A Argentina tem como seguir adiante. Tem alimentos, energia, minerais, que são produtos que o mundo demanda. O foco tem que ser produzir mais e retomar uma certa harmonia e convivência democrática. É preciso desestressar a Argentina.

Uma das maiores diferenças entre Fernández e Cristina Kirchner foi o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Qual é a sua posição e o que pretende renegociar?

Minha posição é de bom senso. O acordo tem que estar atrelado ao crescimento, à capacidade exportadora. Não há espaço para mais cortes na Argentina. As pessoas fazem um esforço titânico para sobreviver.

Na campanha presidencial de 2015 com Macri [em que Scioli perdeu no segundo turno por 2,8 pontos percentuais], seu adversário disse que dois de seus erros foram não ter aparecido no primeiro debate com todos os candidatos e ter falado mais de Macri do que de si mesmo. Que outras coisas não repetiria?

Macri fez uma campanha muito inteligente com o uso da palavra mudança. Tenho que me esforçar mais para explicar o programa. Ao contrário de 2015, os adversários estão dizendo o que vão fazer.

O senhor diz que Macri teve um slogan forte, mudança, qual é o seu para esta campanha?

Coerência e previsibilidade, capacidade de articulação com todos os setores.

