A- A+

PROTEÇÃO SCJ-PE leva ações de proteção à infância e juventude para a Bienal do Livro de Pernambuco Secretaria marca presença no evento literário com campanhas educativas e emissão do ID Jovem durante o Mês da Criança

A Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE) estará presente na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que acontece de 3 a 12 de outubro, no Centro de Convenções, em Olinda.

Em celebração ao Mês da Criança, o órgão leva ao evento serviços voltados à promoção da cidadania e à garantia de direitos de crianças e adolescentes.

Nesta edição, que celebra os 30 anos da Bienal com o tema “Ler é sentir cada palavra”, as equipes da secretaria irão atuar no cadastramento de jovens entre 15 e 29 anos, inscritos no Cadastro Único e com renda familiar de até dois salários mínimos, no Programa ID Jovem, do Governo Federal.

O documento garante meia-entrada em eventos culturais e esportivos, além de gratuidade ou descontos em transporte interestadual. Nos últimos 12 meses, Pernambuco registrou mais de 112 mil cadastros no programa.

A secretária estadual da Criança e da Juventude, Yanne Teles, destacou a relevância de associar o evento literário à pauta da proteção social.

“A Bienal é sobretudo um espaço de democracia e transformação social, de conexão e de reflexão. Por isso, um ambiente totalmente necessário para que possamos ampliar a nossa rede de proteção, acolhimento e cuidado às nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

Além do ID Jovem, a SCJ-PE vai levar para a Bienal as campanhas de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes e de Combate ao Trabalho Infantil, com distribuição de materiais informativos e mobilização do público.

“Estaremos com as nossas equipes dialogando, sensibilizando e distribuindo o nosso material informativo, focando na mobilização social e na educação como ferramentas potentes de prevenção e proteção”, acrescentou Yanne.

Um dos coordenadores da Bienal, Guilherme Robalinho, ressaltou a importância da parceria.

“Vivemos em uma era complexa de excesso de informação. Então, é muito importante aproveitarmos uma vitrine como a Bienal do Livro, que tem uma capacidade de mobilização enorme, para orientar e conscientizar as pessoas através dessas ações de proteção e cuidado com as crianças e adolescentes”, disse.

Com informações da assessoria

Veja também