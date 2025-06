SCJ-PE disponibiliza Whatsapp como canal para denúncias de violações contra crianças e adolescentes

A Secretaria da Criança e da Juventude de Pernambuco (SCJ-PE) está disponibilizando contato de WhatsApp, pelo número (81) 9.8494-1767, para denúncias de violações de direitos direcionadas para crianças, jovens e adolescentes no estado.

Situações de risco que envolvam esses públicos podem e devem ser denunciadas à Ouvidoria da pasta para que sejam direcionadas e apuradas pelos órgãos competentes.

“A ferramenta é importante porque visa facilitar o acesso das pessoas aos canais de denúncias, dando mais celeridade no socorro a essas vítimas, através do encaminhamento das manifestações para a rede de proteção para que sejam tomadas as medidas cabíveis de apuração e punição dos criminosos”, destacou a secretária da pasta, Yanne Teles.