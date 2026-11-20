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ATAQUES Scott Bessent diz que ataques com base em IA vêm de modelos chineses e são 'perigosos' De acordo com Bessent, a melhor defesa para os Estados Unidos é garantir que seus laboratórios permaneçam na vanguarda

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que qualquer ataque com base em inteligência artificial (IA) vem de modelos chineses, e os chamou de "perigosos".



Em entrevista ao programa 'Squawk on the Street', da CNBC, ele disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram que decisões militares importantes envolvendo inteligência artificial devem ter participação humana e não podem ser tomadas de forma autônoma pela tecnologia.

"O que estamos observando é uma proliferação de modelos estrangeiros - predominantemente chineses - que se espalharam pelo mundo", afirmou Bessent. "Qualquer ataque baseado em IA que se vê hoje tem origem nesses modelos chineses, e eles são perigosos", acrescentou.

De acordo com Bessent, a melhor defesa para os Estados Unidos é garantir que seus laboratórios permaneçam na vanguarda, fornecendo os meios necessários para o país se proteger desses outros modelos.

Bessent negou, porém, que a disputa por IA impeça entendimentos com Pequim. Questionado sobre sua posição na negociação com os chineses, Bessent rejeitou os rótulos de "falcão" ou "pomba".

"Acho que agimos com os olhos bem abertos. O mais importante é a relação entre os dois países e o entendimento entre nossos líderes", disse. "Não queremos romper os laços; precisamos apenas reduzir os riscos", acrescentou.

Ele descartou ainda mudanças na política de exportação de chips H200 para a China. Conforme Bessent, Pequim tem feito poucos pedidos, enquanto tenta desenvolver sua própria cadeia de chips - que, segundo o secretário de Trump, estaria "muitos anos" atrás.

Sobre o acesso remoto à capacidade computacional em centros de dados no exterior, Bessent defendeu restringir a prática, dizendo que não faria sentido proibir a venda de chips se eles pudessem ser alugados em instalações fora da China. Afirmou ainda que as restrições adequadas estão em vigor e que o acesso remoto foi limitado.

Questionado, afirmou que o ex-CEO da Nvidia Jensen Huang não foi mencionado na reunião entre Trump e Xi.

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