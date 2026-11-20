Scott Bessent diz que ataques com base em IA vêm de modelos chineses e são 'perigosos'
De acordo com Bessent, a melhor defesa para os Estados Unidos é garantir que seus laboratórios permaneçam na vanguarda
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que qualquer ataque com base em inteligência artificial (IA) vem de modelos chineses, e os chamou de "perigosos".
Em entrevista ao programa 'Squawk on the Street', da CNBC, ele disse que o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente chinês, Xi Jinping, concordaram que decisões militares importantes envolvendo inteligência artificial devem ter participação humana e não podem ser tomadas de forma autônoma pela tecnologia.
"O que estamos observando é uma proliferação de modelos estrangeiros - predominantemente chineses - que se espalharam pelo mundo", afirmou Bessent. "Qualquer ataque baseado em IA que se vê hoje tem origem nesses modelos chineses, e eles são perigosos", acrescentou.
De acordo com Bessent, a melhor defesa para os Estados Unidos é garantir que seus laboratórios permaneçam na vanguarda, fornecendo os meios necessários para o país se proteger desses outros modelos.
Bessent negou, porém, que a disputa por IA impeça entendimentos com Pequim. Questionado sobre sua posição na negociação com os chineses, Bessent rejeitou os rótulos de "falcão" ou "pomba".
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"Acho que agimos com os olhos bem abertos. O mais importante é a relação entre os dois países e o entendimento entre nossos líderes", disse. "Não queremos romper os laços; precisamos apenas reduzir os riscos", acrescentou.
Ele descartou ainda mudanças na política de exportação de chips H200 para a China. Conforme Bessent, Pequim tem feito poucos pedidos, enquanto tenta desenvolver sua própria cadeia de chips - que, segundo o secretário de Trump, estaria "muitos anos" atrás.
Sobre o acesso remoto à capacidade computacional em centros de dados no exterior, Bessent defendeu restringir a prática, dizendo que não faria sentido proibir a venda de chips se eles pudessem ser alugados em instalações fora da China. Afirmou ainda que as restrições adequadas estão em vigor e que o acesso remoto foi limitado.
Questionado, afirmou que o ex-CEO da Nvidia Jensen Huang não foi mencionado na reunião entre Trump e Xi.