Drones SDS alerta sobre riscos do uso irregular de drones em Pernambuco Secretaria reforça que voos sem autorização em eventos podem gerar acidentes e responsabilização legal

O uso de drones tem se popularizado em Pernambuco, mas a Secretaria de Defesa Social (SDS) faz um alerta: operar aeronaves remotamente pilotadas de forma irregular, especialmente em grandes eventos, representa um risco à segurança pública e pode resultar em penalidades administrativas, civis e criminais.

De acordo com o tenente-coronel da Polícia Militar Haner de Oliveira, gestor de drones do Grupamento Tático Aéreo (GTA), voar sem autorização em áreas restritas pode provocar acidentes, atrapalhar operações policiais e de defesa, além de colocar em perigo autoridades e público presente.

“Operar drones de forma ilegal não é apenas uma infração administrativa, mas também uma ameaça à segurança coletiva”, destacou o oficial.

Regras para pilotar drones no Brasil

A legislação brasileira determina que os drones sejam cadastrados, que o piloto possua habilitação em alguns casos e que sejam respeitadas áreas de restrição. A regulamentação é feita pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) e pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

No desfile cívico-militar de 7 de setembro, no Recife, um drone foi apreendido após sobrevoar uma área institucional sem autorização. O equipamento foi interceptado pela equipe anti-drone do GTA, e o operador encaminhado à delegacia, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência.

O tenente-coronel reforça que, quando usados dentro das normas, os drones podem ser ferramentas importantes em diversas atividades.

“Usados de forma responsável, são aliados importantes; de forma irregular, representam uma ameaça à segurança”, afirmou.

