Drones, revistas e mais de 2,8 mil agentes: SDS detalha segurança das festas de fim de ano na RMR

Para garantir proteção aos cidadãos, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) divulgou os detalhes da Operação Réveillon 2024, que une o trabalho integrado dos órgãos operativos do Estado (Corpo de Bombeiros e Polícias Civil, Militar e Científica) para fornecer segurança ao público que vai passar a virada de ano em um dos polos oferecidos pelas prefeituras do Recife e Região Metropolitana. Os detalhes foram repassados na manhã desta quinta-feira (28), no auditório da SDS, no bairro de Santo Amaro, centro da capital.

Os principais polos descentralizados do Estado são:

Recife (Boa Viagem/Pina, Lagoa do Araçá, Morro da Conceição e Ibura);

Jaboatão dos Guararapes (Orla e Centro);

Olinda (Orla);

Paulista (Janga);

Balneários turísticos.

No total, vão ser lançados, de 29 a 31 de dezembro, mais 2.864 agentes, além do contingente ordinário da SDS. A pasta assegura que a quantidade não vai influenciar no número de trabalhadores que já atuam nas ocorrências cotidianas. Serão empregados na operação:

2.081 policiais militares;

82 policiais civis;

588 agentes do Corpo de Bombeiros;

98 policiais científicos;

15 agentes da Defesa Civil.

Durante o evento, a população vai poder contar com estrutura integrada, para mitigação de riscos, com revistas feitas por seguranças privados, sob supervisão da Polícia Militar e da SDS. Também serão instalados centros de operações integradas no Recife e em Jaboatão, com 22 câmeras integradas da Prefeitura e outras 14 câmeras da Plataforma de Observação Elevada da SDS (POE).

No quesito de soluções tecnológicas, a secretaria fará uso de drones de segurança, Delegacia Móvel e pela internet, além de consulta integrada e quatro helicópteros.

O controle de acesso será feito por disciplinadores e revista com seguranças privados, sob supervisão da PMPE e da SDS, além de policiamento ostensivo reforçado, integração e estrutura multidisciplinar, apoio médico e trânsito.

Segundo o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, todas as variáveis sobre a festa foram levantadas, durante reunião realizada no começo de dezembro. Segundo ele, o efetivo extra vai garantir e possibilitar que a população pernambucana tenha um bom réveillon e, para evitar que as pessoas entrem nas festas com armas, inclusive as brancas (facas, vidros e etc), será feita uma vistoria.

"Haverá pontos de patrulha em que serão realizadas revistas para evitar que produtos proibídos entrem naqueles locais mais restritos. O esquema foi pensado para um evento grandioso, como o Carnaval, por exemplo, principalmente para o Polo Pina, onde terá as principais atrações. Nós estamos esperando um grande fluxo de pessoas", disse.

O secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antonio Coelho, afirma acreditar e confiar no potencial dos órgãos que vão trabalhar na segurança das festas de fim de ano, não só do Recife, mas de todo o Estado.

"Eu estou convicto que o profissionalismo e o compromisso público das corporações de segurança do Estado de Pernambuco serão evidenciados, mais uma vez, nessa virada de ano. A Prefeitura do Recife contribuiu de forma suplementar para isso, como, por exemplo, compartilhando o monitoramento das câmeras de vigilância da capital e o destacamento do efetivo expressivo da Guarda Civil municipal. Serão 200 agentes. Na segurança privada para o Polo Pina, serão 500 seguranças privados. Esse esforço conjunto da SDS e da Prefeitura do Recife vai garantir a tranquilidade e segurança da população", explicou Coelho.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Luciano Fonseca, pede à população para que evite banho de mar durante o período das festas, por causa da previsão de maré alta, e ele aconselha ainda as pessoas que têm o costume de pular as sete ondas durante o romper do ano.

"Durante a noite, nós teremos a maré subindo. Pedimos para que as pessoas evitem o banho de mar. Há a possibilidade de incidentes com animais marinhos e acidentes por afogamento. Quem tem a tradição de pular as sete ondas, faça-o com as águas na altura do joelho, no máximo. Com segurança, teremos uma festa belíssima", salientou ele.

