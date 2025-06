SDS detalha Operação São João 2025

A- A+

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) apresentou, nesta quinta-feira (12), os detalhes da Operação São João 2025. Em coletiva de imprensa na sede do auditório da Secretaria de Defesa Social, o secretário da pasta, Alessandro Carvalho, abordou o planejamento estratégico e operacional das forças de segurança pública para os festejos juninos em todo o Estado, com foco especial nos polos com maior concentração de público, como Caruaru, Arcoverde, Petrolina, Araripina, entre outros.





Investimento

“Podem esperar muita segurança para brincar no que é, junto com o Carnaval, o festejo mais importante do Nordeste e de Pernambuco. O Governo do Estado está investindo R$ 8,4 milhões, com quase 47 mil lançamentos extraordinários de policiais e bombeiros em todo o estado”, afirmou Carvalho.

Na coletiva, estavam presentes também Jamerson Pereira, Corregedor Geral em exercício da SDS; Fernanda Porto, Diretora Integrada da Polícia Científica; Coronel Ivanildo Torres, Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco; Mariana Cavalcanti, secretária executiva de Defesa Social; Enéias Ferreira Leite, secretário executivo de gestão integrada da Defesa Social; Renato Rocha, delegado geral da Polícia Civil; Francisco Cantarelli, Comandante Geral do Corpo de Bombeiros; Coronel Clóvis Ramalho, secretário executivo da Defesa Civil; e Hugo Alexandre, Coordenador da Operação Lei Seca.

“A recomendação é com a saúde e o autocuidado, evitando excesso de bebida e contar com a sensibilidade do público. Pequenos atritos podem ser resolvidos com diálogo”, reforçou Coronel Ivanildo Torres, Comandante Geral da Polícia Militar de Pernambuco.

Atenção

A SDS indicou que 18 cidades terão atenção especial por conta da grande estimativa de público. São elas: Recife, Caruaru, Gravatá, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Paudalho, Palmares, Limoeiro, Goiana, Bonito, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Carpina, Petrolina, Arcoverde, Araripina, Serra Talhada e Salgueiro. A segurança terá o acréscimo ainda do uso de tecnologia na operação e atuação integrada entre as operativas e medidas de prevenção à violência.

“Temos cidades (Surubim, Caruaru e Gravatá) com delegacias móveis da Polícia Civil. A utilização de drones também foi aperfeiçoada e ampliada. Eles dão a consciência situacional de onde está tranquilo e onde pode ter algum problema em razão de aglomerações. Teremos três centros de controles ativados, no Recife, Caruaru e Petrolina, tendo o controle das patrulhas lançadas”, apontou o secretário.

O Corpo de Bombeiros terá efetivo médio diário de 249 profissionais e 63 viaturas, fazendo ações técnicas, vistorias em estruturas, prevenção aquática, dentre outros pontos. Equipes da Defesa Civil do Estado de Pernambuco (SEDEC - PE) atuarão in loco, com plantão permanente com defesas civis municipais, para adotar as medidas necessárias na gestão de riscos e desastres causados por possíveis eventos extremos.



Apoios

A Ouvidoria da SDS atuará de forma itinerante em polos com maior movimentação como Gravatá, Caruaru, Arcoverde, Santa Cruz do Capibaribe e Surubim, mantendo os canais de atendimento abertos à população pelo telefone disque 181 e 0800 081 5001, das 7h às 19h, de segunda a sábado.

Já a Operação da Lei Seca intensificará o trabalho nas estradas durante o São João com blitz nas vias de acesso, fiscalização em rodovias, bares e áreas urbanas, além de promover ações educativas com motoristas e pedestres para prevenir acidentes.

Veja também