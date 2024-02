SDS determina prisão de policiais que agrediram mulher em Primavera, na Mata Sul

A- A+

A Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE) determinou a prisão de policiais que agrediram uma mulher, no ano passado, na cidade de Primavera, na Mata Sul do Estado. O caso aconteceu na madrugada de 16 de abril, por volta das 2h, do lado de fora do Clube Municipal de Primavera, onde um show era realizado.

Na portaria, publicada na edição de quinta-feira (1º) do Boletim Geral da SDS, o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, determina 30 dias de prisão para o sargento Ademir Sena da Silva e para o cabo Elias dos Santos Rafael. Na semana após a agressão, a SDS havia imposto afastamento preventivo de 120 dias aos dois.

O texto destaca que os policiais "agiram com excesso de força contra a vítima" e cometeram uma "transgressão disciplinar".

Um terceiro policial também teve a prisão de 30 dias determinada. O cabo André Luiz Araujo de Lima, segundo a portaria, "igualmente se excedeu, fazendo ainda uso indevido de spray de pimenta contra a vítima".

A pena de 30 dias deverá ser cumprida pelos policiais no batalhão em que são lotados.

Entenda o caso

A mulher de 25 anos foi agredida por dois policiais militares do lado de fora do Clube Municipal de Primavera, na Mata Sul, onde estava sendo realizado um show, em abril de 2023. Ela contou ao g1, na época, que havia ingerido bebida alcoólica e estava indo a pé para casa, na companhia do irmão, quando teve a sensação de que estava sendo perseguida.

Ela se aproximou de uma viatura para pedir ajuda e, ao falar com os policiais, afirmou que havia sido companheira do sargento reformado da Polícia Militar João José Soares (João da Kombi), de 61 anos, assassinado a tiros na cidade, em 2022.

Segundo a vítima, ao informar que era esposa de João da Kombi, um dos policiais disse: “Não, você era a rapariga!”. Na sequência, o agente desceu da viatura e deu início às agressões.

A mulher levou socos e tapas no rosto, no meio da rua. Os agentes também jogaram spray de pimenta nos olhos dela. O episódio foi registrado e ganhou repercussão após as imagens das agressões serem compartilhadas na internet.

Veja também

JUSTIÇA Toffoli amplia contenção a leniências e suspende multa bilionária da Odebrecht